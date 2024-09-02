İSKENDER GÜNEN

Trabzonspor için ne söylenebilir diye düşünüyorum… Teknik adam ayrılığından sonra sorunlar daha da katmerlenmiş. Öz güvenden yoksun, kimliğini tamamen kaybetmiş bir takım vardı sahada. Düşünebiliyor musunuz ilk yarı atılan şut sayısı 2, kaleyi tutan yok… İkinci yarı ise Enis Destan'ın kaleye çektiği tek şut. Bu görüntü Trabzonspor'a yakışmıyor. Sorun, top üçüncü bölgeye geldiğinde... Geçen sezon üretkenliğin sebebi Meunier ve Onuachu gibi iki isimdi. Bu iki ismin yokluğunda bırakın gol pozisyonu üretmeyi, atak girişimlerinde bile birbirini tamamlayan iki pas yok. (Meunier savunmadan oyun kuran takımın oyun aklıydı.) Üçüncü bölgenin en önemli sorunlarının başında kenar atak girişimlerinin yetersizliği öne çıktı. Pedro ve önünde Draguş, (kenar oyuncusu özellikleri yok) Cihan bu bölgeye geldiğinde oyunda biraz tempo kazandılar. Solda Eren ve Orsic birbirini ne yazık ki tamamlayamıyor. Öndeyse Enis, orta alandan, kenarlardan ceza alanı içinde topla buluşamadığı için oyunda hiç görünmedi. Gelinen noktada Trabzonspor'da 'dejavu' yaşanmakta. Geçen sezon başı, teknik adam değişimi ve ardından Abdullah Avcı gelmişti. Şimdi Avcı ayrılmak zorunda kaldı. Böylesi durumda nasıl istikrarlı yapı ortaya çıkabilir. Sorgulanması gereken her başarısız sonuçtan sonra sosyal medyadan yapılan yorumlar yöneticileri yönlendiriliyorsa ve buna göre kararlar veriliyorsa, Godot'u bekler gibi başarıyı ve istikrarı daha çok beklersiniz!