İSKENDER GÜNEN

Ne yapılabilir ya da ne yapmalı? Trabzonspor'un içinden geçtiği süreç, tarihinde ne yazık ki yok! Bu da yapılan yanlışların özellikle kadro yapılanmasının kendi gerçekleri dışında olmasının en büyük sebebi olarak yorumlanmalı. Örnek, Savic, Nwakaeme ve Cham… Üç oyuncunun maliyetlerini herkes göz önünde bulundurmalı ya da Savic ve Nwakaeme'nin neden transfer edildiği ve geçen sezon oynadıkları liglerdeki performansları sorgulanmalı. Yanlışlıklar, sonucu belirleyen ya da bugünkü gelinen noktayı bize söyleyen en büyük bir olgu. Şu anda böyle bir süreçte Şenol Güneş'in yapabileceği ya da bir başka deyişle tekrar ayağa kaldırabileceği bir durum ne yazık ki ortada gözükmemekte.

Ç.Rizespor'a karşı maçın başlangıcında saman alevi gibi yapılan ataklar ve Visca ile gelen gol var. Golden sonra önde Banza ile Enis'in üretkenlikten uzak bir yapı içerisinde olmaları ve sezon başından beri her zaman belirttiğimiz orta alandaki sorunlar… Orta alanda Lundstram, Ozan ve Okay duran toplardan başka ofansif anlamda pozisyon üretmekten sorunlu. Böylesi bir üçlüyle maçı lehinize çevirme şansınız yok. Ç.Rizespor'un attığı ikinci ve üçüncü goller göz önüne getirildiğinde savunma oyuncularının yerleşme hataları öne çıkmakta. Gelinen noktada Ç.Rizespor karşısında alınan bu yenilgiden sonra çanlar Trabzonspor için çalmakta.