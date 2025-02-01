İSKENDER GÜNEN

Dile kolay, deplasmanda 9 maçlık bir sürede Trabzonspor gibi büyük bir takımın aldığı puan sayısı 4! Yani Hatayspor'dan sonra gelmekte. Kayserispor maçı bu istatistiği tersine çevirme açısından büyük önem taşımaktaydı. Çünkü önce kupa, sonra kendi sahanızdaki iki maçta alınan farklı sonuçlardan sonra beklentiler de artmıştı. Ama gel gör ki değişen hiçbir şey yok! Kayserispor gibi transfer tahtası kapalı, alt sıralardan kurtulmaya çalışan ve cezalı oyuncularından yoksun bir ekibe karşı alınan 1 puanda öne çıkan oyuncu Uğurcan ise söylenecek herhangi bir sözümüz yok! Sezon başından beri gerçekten Uğurcan her maçta takımı ayakta tutan ve alınan puanlarda en fazla katkısı olan isim. Dün de ilk yarı mükemmel hamleleriyle golü önledi. Ardından ikinci yarıda kritik iki pozisyon var ki bir takım için kalecinin neden önemli olduğu gerçeğini gösterdi. Maçın ilk 20 dakikasında Kayserispor, oyunu kendi alanında kabul etti. Trabzonspor'un kaybettiği toplardan sonra çabuk atak girişimleri ile gol pozisyonuna girmeye çalıştı. Sorun yine orta alandaki organizasyon bozukluğundaydı. Ozan, ortalarda hiç yok. Mendy, baskıda kayboldu. Anlamsız bir şekilde çift sarı karttan kırmızı kart gördü. Umut ise sadece mücadele etmeye çalıştı. Böyle bir orta saha ile iki kenarda istenilen atak girişimleri gerçekleşmediği için girilen gol pozisyonlarında duran toplar öne çıktı. Yeni transfer Sikan, savunma arkasına koşular yapmasını seven bir oyuncu. Kenardan çok merkezde daha fazla katkı yapabilir. İkinci yarı yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra çok daha farklı görüntülerin ortaya çıkacağı beklentisi vardı ama gerçekleşmedi. Sonuçta deplasman fobisi hâlâ devam ediyor!