İSKENDER GÜNEN

Süper Lig'deki bulunduğu durum, Avrupa kupalarına katılabilmek adına finali yakalama maçıydı. Başlangıç ve sonuç... İki ayrı devre olarak yorumlamamız gerekiyor. Maçın başlangıcında deplasmanda olmasına rağmen önde baskıyla başlayan bir Göztepe vardı. Trabzonspor'un bu süreçte yaptığı en önemli yanlış, savunmadan pasla çıkmaktı. Göztepe presle kazandığı toplarla atak girişimlerinde bulundu. Gol pozisyonu üretebilecekleri iki pozisyon vardı. 22. dakikadan sonra oyunda Trabzonspor'un üstünlüğü aldığı zamanlar ortaya çıktı. İki kenardan da atak girişimleri ve rakibin eksik yakalandığı anlar vardı. Bunun sonucunda Nwakaeme'nin attığı pasla Banza gol pozisyonuna girdi. Orta alanda Banza'nın arkasında görev alan Sikan'ın, bu bölgede istenilen performansı göstermediği aşikâr. İkinci devrede kazanılan penaltı, Banza ile değerlendirilemedi. Fakat kornerden gelen topta Ozan güzel bir gole imza attı. Böylesi bir maçta, 1-0 öne geçmek doğaldır ki moral kondisyonunuzu daha üst düzeye çıkarır. Sonrasında ise Nwakaeme'nin getirdiği topta Zubkov ile Trabzonspor'u finale çıkaran gol geldi. Trabzonspor adına 3 oyuncu öne çıktı. Uğurcan, Zubkov ve ilerlemiş yaşına rağmen Nwakaeme… Arzu edilen bu maçta finalin gelmesiydi. Sezon başından beri hayal kırıklığı yaşayan Trabzonspor için çok önemli bir adım. Alınacak kupa, kötü geçen sezonda camiaya ve taraftarına hediye olacaktır. Galatasaray da kadro kalitesiyle çok güçlü bir takım. Müthiş bir final bizi bekliyor.