İSKENDER GÜNEN

Hafta arası Konferans Ligi'nde Freiburg ile fiziksel anlamda büyük bir mücadele yapıldı ve 1-0'lık yenilgi çıktı. Süper Lig mücadelesinde rakip Alanyaspor… Son 3 lig maçında puan alamayan bir takım. Böyle bir ekibe karşı ilk 45 dakikada hem oyun hem de skor üstünlüğünü Trabzonspor tamamen ele geçirdi. Trabzonspor, sahaya yansıttığı akılcı ve disiplinli oyunla iki takım arasındaki kalite farkını net bir şekilde gösterdi. Karşılaşmanın 17. dakikasında Trabzonspor savunmasında Nwaiwu'nun milimetrik uzun topu Pina'nın savunma arkasına sarkıp kusursuz zamanlama ve bitiricilik ile topu ağlara gönderdiği an… Erken gelen bu gol, Trabzon'un sahada daha rahat pas yapmasını ve tempoyu dilediği gibi dikte etmesini sağladı. Trabzonspor savunmasında Nwaiwu ve Pina'ya ayrı bir paragraf açmak gerek. Özellikle Nwaiwu savunmanın lideri olarak sergilediği performansla öne çıktı. Kusursuz çabukluğu, adam paylaşımında sezgisi ve kusursuz kademe anlayışı ile savunmada en güvenilir oyuncu. Orta alanda Muçi'nin hücumu yönlendiren akıl dolu öne çabuk kullandığı final pasları Trabzon'un kontrolü elinde tutmasında başrol oynadı. Alanya'nın sahasında direnç göstermek adına sağ kenardan Hadergjonaj ile bazı reaksiyon girişimlerinde bulunduğu ataklar sonuçsuz kaldı. Trabzonspor'un hücum hattındaki en önemli isim Salah'tı. Akıl dolu koşuları, rakip savunmaya yarattığı tehdit ve kalitesini konuşturduğu kusursuz bitiriciliği ile yine bu maçta da skoru tayin etti . Sonuç olarak Trabzonspor, 3 puan alma başarısı gösterdi ve Süper Lig'de ikinci sıraya yerleşti. Şu an gelinen noktada şampiyonluk yarışında en önemli ve iddialı takımların başında olduğu gerçeğini kimse göz ardı etmemeli.