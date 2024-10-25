MERVAN NAZIM

Futbolda topa iki şekilde sahip olabilirsiniz. Birincisi; şiddetli presle. İkincisi ise; oyun kurarak (set oyunu) nitelikli bir şekilde topa sahip olmakla. Dünkü maçı, bireysel performanstan ziyade takımın nasıl bir anlayışla sahaya çıktığı konusunda yazmak daha anlaşılır olur…

MANU'YA KARŞI YENİLMEZLİK SERİSİ

Manchester United'ı ağırladığı son üç Avrupa kupası maçını kaybetmeyen Fenerbahçe, (2G 1B), bu turnuvalarda bir rakibi karşısında yakaladığı en uzun yenilmezlik serisini tekrarladı. (Anderlecht, Benfica, PSV)

DOĞRU PLAN İŞE YARADI: PRES VE TOPA SAHİP OLMA

Mourinho'nun tercihleriyle birlikte bu sezon topla daha az oynayan bir Fenerbahçe'nin sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Topa daha az sahip olmak bir Mourinho tercihi elbette. Ancak dünkü maçta doğru planla oyunun hakimi olan bir Fenerbahçe vardı. Çünkü hem ön alanda pres hem de topa sahip olma isteği olan bir takım vardı. Pres, belki de bu oyun için ideal plandı. Sebebi ise, ManU'nun bu sezon toplu oyunda çok kötü olmasıydı. Bu açıdan doğru bir planla çıkıldı maça.

Fenerbahçe dün pres yaparak topa sahip olma planıyla oyuna çıktı. Özellikle de bunu ilk yarıda başardığını görüyoruz. İlk devreyi yüzde 61 ile ve maç genelinde de yüzde 52 ile topa sahip olma verisi de bunu gösteriyor zaten. Bana kalırsa aslında F.Bahçe'nin yapması gereken bu. Topu istemek ve önde basmak. Çünkü Fenerbahçe'nin kültüründe ve kodlarında bu var. Oyuna hakim olan, pas trafiği ve presi iyi yapan bir takımdı. Şöyle bir parametre çıkardım. Bu veri bile F.Bahçe'nin bazı maçlarda sıkıntılar yaşadığını gösteriyor.

Geçtiğimiz sezon — Rakip Yarı Sahada Ortalama İsabetli Pas Sayısı: 208 (72.5%)

Bu sezon — Rakip Yarı Sahada Ortalama İsabetli Pas Sayısı: 167 (70.6%) (8 lig maçında)

F.BAHÇE Mİ İYİYDİ YOKSA M. UNITED MI ÇOK KÖTÜ?

Şunu da açıkça belirtmek isterim. Premier Lig'i yakından takip eden biri olarak sormak isterim; F.Bahçe mi çok iyiydi yoksa M. United çok kötü olduğu için mi F.Bahçe iyi göründü? Çünkü bu sezon gerçekten vasat bir takım haline gelen M. United Ten Hag'a hala nasıl katlanıyor anlamak çok zor. Mazraoui'nin 10 numara gibi oynadığı bir M. United görmek gerçekten bu takımın ne halde olduğunu gösteriyor. Topa sahip olamayan, oyun içinde opsiyonları ve ne oynadığı belli olmayan bir takım haline büründü ve neredeyse 1 yıldır bu halde M. United. Allah taraftarlarına sabırlar versin.

MAXIMIN-EN NESYRI DAHA İYİ BİR PARTNER – NEDEN?

Maximin, topu alarak 1V1 ve 1v2 pozisyonlarını seven bir oyuncu profiline sahip. Bu yüzden ona attığınız topları geri almak kolay olmuyor. Bundan dolayı bağlantı yapmanız çok zor. Dzeko da müthiş bir bağlantı oyuncusu fakat Maximin için ideal bir partner değil.

Bu yüzden En-Nesyri, ceza sahası içerisinde özellikle de hava toplarında etkili olması sebebiyle Maximin için daha ideal bir partner bana göre. Maximin ceza sahasına girmeyi, orta veya şut çekmeyi seven bir oyuncu. Dünkü gol de zaten En-Nesyri'nin hava toplarındaki hakimiyetiyle geldi. Çok iyi bir bağlantı oyuncusu olan Dzeko için ise solda Tadic ve sağda İrfan Can'ın olduğu bir oyun şablonu çok daha iyi bir şablon. Çünkü Tadic ve İrfan aldıkları topları vermeyi de seven oyuncular. Bu maçtan sonra Maximin'in ilk 11'de olduğu maçlarda artık daha çok En-Nesyri tercihi görebiliriz.