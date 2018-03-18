Kim ne derse desin, dün akşamki derbinin sonucunda kazanan takım Beşiktaş'tır. Galatasaraylılar maçtan sonra verdikleri demeçlerde beraberliğin kendileri için iyi olduğunu söylüyorlar!. Kötü bir sonuç olduğunu elbette diyemeyiz ama iyi bir sonuç demek de kolay değil. Önlerinde çok zorlu bir fikstür var. Unutmayalım ki Tudor da bu noktaya kadar iyi gelmişti.

Yokuşu hızlı inmiş ama çıkamamıştı. Benzer bir yol yine mevcut. Kağıt üstünde derbide yenilmemek güzel olsa da beraberliğe 1 puan veriyorlar. Beşiktaş zaten Trabzonspor, Fenerbahçe virajını çok iyi dönüp 6 puan almıştı. Bugünkü maç öncesinde de Beşiktaşlı oyuncular ve Şenol Güneş ellerini ovuşturuyordur. Eğer bugün de kazanırlarsa, benim zorlu yarıştaki favorim Beşiktaş olur.

Fakat Galatasaray, Fenerbahçe'yi yarış dışında tutacak sonucu alarak rakip sayısını azalttı, bunu da vurgulamak gerek. Gelelim Fenerbahçe'ye... Dün kazansalardı şampiyonluk için bambaşka bir tablo ortaya çıkacak, başka bir hikâye yazılacaktı ama artık mutlu bir son yazmaları zor artık. Mesele sadece Galatasaray'la aradaki 6 puanlık fark değil... Puanlar eşitlense de genel averajda 14 fark var. Daha Başakşehir ve Beşiktaş da var. Fenerbahçe her maçını kazansa dahi ligde ipleri elinde tutmuyor.

3 takımın da tepetaklak gitmesini beklemek hiç gerçekçi olmaz. Eğer Başakşehir de bu kötü gidişinin önüne geçemezse, Fenerbahçe ile birlikte ancak üçüncülük mücadelesi verir.