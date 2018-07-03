Şenol Güneş'in açık ve net sözleri, tartışma yarattı. Kimine göre hoca haklı, kimine göreyse basın yolu yerine doğrudan yönetime fikirlerini iletmeliydi. Hoca dobra konuşan bir insan. İçindekileri tutmadan açık açık ifade ediyor ama bu toplantı sanki kendi standartları için bile cüretkardı, her cümlesi neredeyse ayrı bir manşetti. Bir kere Negredo'yu gözden çıkarmış ama bunu basın yoluyla açıklaması hem oyuncunun piyasasını etkiler hem de İspanyola koz vermiş olur. Açık konuşmak güzel ama maliyeti de var... Negredo'nun önüne bir kağıt getirip 35 gol yazdılar... Bu da taraftarda yüksek bir beklenti oluştururken, Negredo'nun omuzlarına da büyük yük bindirdi. Adam ligi tanımıyor, dili bilmiyor, 35 golü kim atmış ki o bulsun. Bu işler bu kadar kolay mı? Bütün sezon boyunca taraftar da medya da "Hani 35 gol" diyerek itibarsızlaştırdı. Kimse kötü oyuncu diyemez... Evet, beklentileri çok karşılayamadı. Bildiğim kadarıyla şu ana dek satışı gerçekleşmedi, yüksek maaşı nedeniyle talibi henüz çıkmadı. Şenol hocaya bakarsak takımın yarısı gidebilir... Devre arası gelen Love ile Lens için de benzer çıkışlar yaptı Güneş... Bazen her gerçeği tüm çıplaklığıyla dile getirmemek daha doğru olabilir.



Guti halef olamaz



Sakız gibi uzayan bir 'yardımcı' meselesi… Hoca istemiyor, bu çok net. "Mourinho bile gelse fark etmez" demesinden 3 saat sonra Guti yardımcı hoca olarak açıklandı. Belli ki hocanın bilgisi yoktu. Şenol hoca, Mustafa Doğan ve İlhan Mansız'ın adını andı ama hiç Guti demedi. Guti'nin Beşiktaş'a renk getireceği bir gerçek. En azından takımdaki yıldızlarla bir diyalog kuracak, köprü olacaktır. Hocaya teknik fikirlerini aktarabilir mi, onu göreceğiz. Fakat eğer bir insan bir başkasıyla çalışmak istemiyorsa bunu net şekilde söylemeli. Guti için 'Şenol hoca sonrasının projesi' deniyor ama ben inanmıyorum. Guti'nin yalnızca Real Madrid'in 19 yaş altı takımını çalıştırarak Beşiktaş'ta 1 numaralı koltuğa oturması zor, orası kolay erişilebilecek bir makam değil.