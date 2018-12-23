Beşiktaş haftalardır çok kötü zaten… Yeni bir şey yok! Geçen hafta Trabzonspor karşısında taraftarın gazıyla hiç olmazsa 1 puanı kurtarmışlardı. Beşiktaş bu maçta 6-7 tane gol yemediğine dua etsin. Bir kere Beşiktaş'ın maçla alakası yoktu. Hocasından, futbolcusuna kadar.. Ne konsantrasyon ne de ciddiyet!.

Kasımpaşa ile aynı puandasınız, kazansanız bu 6 puan demek. Sizin bu laubaliliğinize taraftar bile anlam veremiyor.. Sanki geçen hafta Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış da angarya maç oynar gibi sahadalar. Futbolcular, hoca, hepsi dahil... Şenol hoca, orta sahada Medel, Atiba, Dorukhan'la maça başlıyor..

Quaresma kulübede.. Bir hafta solda bir hafta ileride oynayan Mustafa!..

Takım savunması zaten hak getire..

Love gemileri yakmış, kadroya alınmamış..

Larin'den ümit kesilmiş..

Oğuzhan unutulmuş.. Tolgay kadro dışı.. Beşiktaş'ın fabrika ayarları baştan aşağı bozuk.. Kasımpaşa'dan gol yiyinceye kadar hasbelkader top oynayan tek oyuncu biraz Lens'ti, düşünün artık..

Avrupa'dan elenmişsin, ligde işler sarpa sarıyor, kupa zaten yok.. Mesala Galatasaray'da Fatih Terim'i anlayabiliriz, oynatacak adamı zor buluyordu. Cezalı, sakat derken..

Şenol hocanın mazereti ne olabilir..

Beşiktaş bu kadrosuyla, üstelik dün puan kaybeden Başakşehir'den 9 puan fark yiyorsa bu büyük bir başarısızlıktır.

Yönetim de teknik kadro da sorumludur. Son olarak günün kazananı Mustafa Denizli ve tartışmasız en iyi hücum takımı olan Kasımpaşa'yı kutlarım. Harika bir takımlar.. Herkes birbiriyle uyumlu..

Beşiktaş o kadar çok top kaybetti ki hepsini fırsata çevirdiler.