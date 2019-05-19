Konya beraberliği Trabzonspor'un direkt Avrupa Ligi'ne gitme ihtimalini zayıflatmıştı ama tribünler Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra Beşiktaş karşısında da galibiyet bekliyordu. O coşkuya maça çok iştahlı başlayarak cevap verdiler. Beşiktaş, Gökhan ve Dorukhan'ın olmadığı 11 ile ilk 25 dakika büyük baskı yedi. Trabzonspor'da dün herkes formanın hakkını verdi ama birkaç isme parantez açmak lazım. Arkadaşları hücumda pozisyonları harcarken genç Uğurcan iki net pozisyonu harika önledi. Sosa- Abdulkadir Parmak ikilisi basmadık yer bırakmadı. Nwakaeme ters çalımlarıyla oyuna büyük renk kattı, ilk golün asistini yapan Abdülkadir Ömür hızıyla rakibin başını döndürdü ve elbette Yusuf Yazıcı... Muhteşem bir gole imza attı, bir topu da direkten döndü.

Güneş, ikinci yarıda biri mecburi değişiklikle başladığı oyunda Kagawa'dan skoru aldı ama Trabzon'un, Ljajic'e pas yollarını kitlediği oyunda kanatlardaki Adriano (Necip), Caner, Quaresma ve Güven, Burak'ı besleyemeyince orta alanda kaybettiği oyunu, tabelada da kaybetti. 3 İstanbullu'yu da deviren Ünal Karaman ve takımının gelecek sezonu için bu performansı çok önemli bir artı. Trabzon, artık geçit vermeyen bir deplasman hüviyetine geri döndü. Yine harika bir Karius ile oyuna tutunan Beşiktaş'ta transfer döneminde büyük hareketlilik olacak. Stoperden orta sahaya ve kanatlara kadar en az 4 yeni isim lazım ve elbette Güneş'in yerine yeni bir teknik adam. Eğer yeni Beşiktaş iyi bir şekilde planlanıp kurulmazsa, siyah-beyazlı takım çok geriye gider..