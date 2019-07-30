G.Saray bir süredir Emre Mor için çaba gösteriyor. Oyuncuyu Türkiye Milli Takımı'na kazandıran insan Fatih Terim. Zamanın teknik direktörü olarak Emre'ye ay-yıldızlı formayı giydirmişti. Bir aydır bu transfer bitmedi, gitti. 'Bonservis, menajer sorunu' derken imza atılmadı. Önce bedelsiz olarak Galatasaray'ın alacağı haberleri yer aldı. Şimdi bir sezon kiralık deniyor. G.Saray para verecek mi bilmiyorum. Verecekse hata! Hem oyuncuyu futbola kazandırıp bir de üzerine para verilmez. G.Saray'ın bu sezon daha büyük hedefleri var. Emre ya da başka sorunlu futbolcularla uğraşacak zamanı var mı? Sonuçta rehabilitasyon merkezi değil.

BEŞİKTAŞ'TA ORHAN AK MESELESİ

Beşiktaş daha sezon başlamadan sorunlar ile uğraşıyor. Sanki başka derdi yokmuş gibi! İlk sözüm Orhan Ak'a.. Dün kulübün sitesinden uzun bir açıklama yapmış.. Böyle bir açıklama keşke önceden, hatta yıllar önce yapılsaydı.. Geç kalınmış bir durum. Yine de pozitif bir adım. Ama Beşiktaş taraftarı, Orhan Ak ile barışmak istiyor mu? Bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz.. Ak, Abdullah Avcı'nın ekibindeki bir isim. Ak'a gelen saldırı ve hakaretler Avcı'yı da bağlar. Dolayısıyla da Sayın Avcı'nın da bu konuyla ilgili açıklama yapması doğru olur. Ve yönetim ve Avcı bir araya gelerek Orhan Ak meselesini kangren olmadan çözmeleri lazım. Olaya birkaç taraftar gözüyle bakmak ise büyük hata olur!

AVRUPA TRANSFER YAZMIYOR MU?

Premier Lig'in önemli bir forvetini alıyorsunuz, İngiliz medyası yazmayacak mı bunu? İtalyan, İspanyol görmezden mi gelecek? Fransa, Kolombiya, İtalya, İspanya medyası Falcao'nun Monaco'dan ayrılması halinde gidebileceği kulüpler hakkında haber yapmıyor mu? Biz yazınca mı fiyatlar artıyor? Menajerlere ödediğiniz yüksek komisyonları düşürün, karşınızdaki kulüple bizzat masaya oturun ve oyuncuya yıllık ücretin yanında maç başı vermeyin, bakın bakalım o fiyatlar nasıl düşüyor…