Biraz geçmişe gidersek Uluslar Ligi'nde küme düşen, reytingi yerlerde sürünen, ülkemiz insanının izlemeyi istemediği bir Milli Takım vardı. Şimdiki takıma ve sonuçlara baktığımızda büyük bir devrim yaşadığımızı görüyorum. Herkesin hakkını verdiği gibi bunun baş mimarı Şenol Güneş. Takımımızı EURO 2020 finallerine götürürken, 2.3 puan ortalaması yakalamak, sadece 3 gol yiyerek bu alanda zirveye oynamak, son dünya şampiyonundan 4 puan alarak gruptan çıkmak bir devrimdir… Milli Takımımız, ülkemize olan borcunun ilk taksidini ödedi. Kuralardan sonra neler yapıp neler yapmayacağımızı uzunca bir süre konuşacağız. Artık ülkemizin turnuva takımı olma zamanı geldi. Avrupa Şampiyonası'nın ardından Şenol Güneş'in de hedef olarak belirlediği Dünya Kupası'na katılma, bu takım ve oyuncularla hayâl değil.



HEP AYNI ŞİKÂYETLER

Milli Takım görevini yaparken, kulüplerimiz dökülüyor. Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray, Avrupa'ya havlu attı. Sarı-kırmızılı takımın Avrupa'ya devam etmesi için C.Brugge'ü yenmesi lazım. Her sene aynı tablo ve aynı şikâyetler. Ligi düşünerek rotasyon yapan teknik adamlar ülkemize zarar veriyorlar. Avrupa kupalarının çok önemli olduğunu ifade etmeye gerek bile yok. Hem ülke hem kulüp ve aynı zamanda teknik adam ile oyuncular için bir vitrin. Ancak bu vitrinde 2-3 kulübümüzü bir arada üst turlarda göremedik. Türk Milli Takımı bir devrim gerçekleştirdiyse aynı başarıyı ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlardan da beklemek hakkımız. Nisanları, Mayısları görmek istiyoruz.

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Obradovic kopmuş!



Obradovic çok büyük bir koç, bir efsane... Bunun kimse aksini söyleyemez. Fenerbahçe Basketbol Takımı sponsorluklarla her sezon çok iddialı takımlar kuruyor. Bu sene de yıldızları kadrosuna kattı. Ancak Euroleague'de istenen başarı gelmiyor. Belli ki bu, efsane koçun da canını fazlasıyla sıkmış. Ekranlara yansıyan küfürlü ifadeler için doğru ya da yanlış bir yorum yapmayacağım.. Bu Fenerbahçe'nin ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun meselesidir!. Sarı-lacivertliler de kulübün sitesinden koçun görevinin başında olduğuna dair açıklama yaptı ama detaylandırmadı. 30 milyon Euro'luk bütçesi olan Fenerbahçe Basketbol Takımı gelecek sezonlar için nasıl planlar yapıyor bilmiyorum ama Obradovic'in kanımca kulüple gönül bağı kopmuş. Bana öyle geldi.