Başakşehir'in Antalya'da kazanmasının ardından Trabzonspor bu gece santra noktasına gelirken puan tablosunu unutmalı. Önce bunu yazalım. Sanki Galatasaray ile bir final maçına çıkacak gibi mücadele etmeli. Aksi takdirde fark beş puan diye maça başlarsanız o fark 5'te de kalabilir, 2'ye de inebilir. Özetle Trabzonspor şampiyon olmak istiyorsa, kazanmak zorunda. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ni hayal ediyorsa o da galip gelmek zorunda. Yani iki takımı da beraberlik kesmez... Son Ankaragücü karşılaşmasında hücum yapamayan, attığı golün arkasını getiremeyen Trabzonspor, Galatasaray karşısında üretken olmak zorunda. Nwakaeme ve Ekuban'ın iyileşmiş olması, Trabzonspor'a yüzde 40 ekstra bir enerji ve güç katacaktır. Trabzonspor'un en sıkıntılı tarafı, kırılgan savunması. Eğer öne geçip, kötü alışkanlıkları olan skoru koruma anlayışına girip, Galatasaray'dan baskı yerse 3 puanı alamaz. Gelelim Galatasaray'a... Tam anlamıyla sakata geldiler. Şampiyonluk şansları az ama Şampiyonlar Ligi'ne gitme umutları fazla. Forvetleri yoktu bir de üstüne Onyekuru darbesi geldi. Ama unutmayalım ki geçen hafta Başakşehir karşısında üretken bir takımdı. Sadece üç puanı getirecek golü bulamadı. Trabzonspor karşısında da mecburen 4-6-0 taktiğiyle oynayacaktır. Bu maçta Trabzonspor'un bir adım önde olduğunu düşünüyorum.