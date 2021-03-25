Zor bir yola başlarken Ay-yıldızlı takımın Hollanda gibi bir devi 4 golle alt etmesi harika sonuç... Milli Takım ülkemizin mutluluk kaynağı, dün gece de görkemli bir gala ile yüzümüz güldü. Bu nedenle öncelikle Şenol Güneş ve tüm oyuncuları tebrik ediyorum... Maçın artı-eksileri elbette var. Bir kere 3-0'a kadar elde ettiğimiz tüm fırsatları gole çevirdik... Çok pozisyona girmedik ama yakaladıklarımızı usta ayaklarımız sayesinde affetmedik. Çok kritik anlarda golleri bulduk..

Premier Lig gibi dünyanın en gözde arenasında başarıyla forma giyen Ozan Kabak ve Çağlar muhteşem oynadı... İkisinin piyasa değerinin toplam 65 milyon Euro'yu bulması, Avrupa'ya futbolcu ihraç etmenin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi. Hakan Çalhanoğlu klasını konuşturdu... Uğurcan kurtardığı penaltıyla tebriği hak etti... Herkes çok çalıştı... Tabii ki özel gecenin özel adamı ve yıldızı da Burak Yılmaz'dı... Türkiye'de herkes burun kıvırdı, o Fransa'nın yolunu tutup yeni bir meydan okumayı tercih etti. 35 yaşındaki oyuncu 3 gol atarken, tüm ikili mücadeleleri kazandı. Takımı ateşledi, genç oyuncuları idare etti.. Sorumluluk aldı.. Bu maça Burak Yılmaz'ın bu kadar motive olmasındaki neden de Mesut Özil için ifade ettiği sözler sonrası aldığı ağır eleştiriler idi... Bu patlamanın altında bunun da yattığını düşünüyorum.. Takımına liderlik yapan Burak Yılmaz, bu grupta daha çok goller atar, daha çok rekorlar kırar.