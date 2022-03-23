Kulüpler Birliği'nde son zamanlarda tuhaf şeyler oluyor. Süper Lig başkanlarının ortak bir noktada buluştukları konular azalmaya başladı. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe her şeye muhalefet ediyor. Yayın ihalesi için büyük plan ve projelerle yola çıkıldı mesala. "Süper Lig markasını en iyi biz satarız" ifadesiyle, "Masada olacağız" dediler. Bugün gelinen noktada hâlâ kimin ihaleyi aldığı belli değil. Rakam da zaten 1 milyar TL'nin altında.

MHK'nin 13 hakemle ilgili aldığı karar için de ortak bir duygu yok. Oysa herkes hakemlerden yana dert yanıp, sistemin de bu hakemlerin de değişmesini istiyordu. Neler söylediler neler! Önceki gün Galatasaray Başkanı Burak Elmas şunu toplantıda diyordu: "G.Saray olarak kulübümüzün ağırlığına uygun bir birlik göremiyoruz. Biz ve F.Bahçe camia olarak bu birliğin ağır toplarıyız. Kendi prestijimizi, ağırlığımızı bu birliğe emanet ediyoruz. Ama birlik, adımızı kullanarak yaptığı işlerde haber bile verme zahmetinde bulunmuyor."







Sayın Elmas, Fenerbahçe ve Başakşehir dışındaki herkesi suçluyor. Çünkü Başakşehir de memnun değil. Beşiktaş ve Trabzonspor'u da ağır top olarak görmüyor. Fenerbahçe ve Galatasaray olmazsa birlik de olmaz demeye getiriyor net şekilde. Zaten bu sözlere destek veren Sayın Ali Koç, "Ciddi ciddi birlikten çıkmayı istiyoruz" diyerek noktayı koyuyor. Çıkın! Yıllar içinde bu tür cümleler çok kez kullanıldı. Çıkmak istiyorsanız çıkın birlikten. Bugün Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hali ortada.. Ligdeki durumları hayal kırıklığı.. Birliğin ağır topları Anadolu takımları olmuş. Bugün Türkiye Kupası'nda Trabzonspor var. Bu üç takım yok. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe son yıllarda Türk futbolu için neler yapmış! Biz niye Avrupa'da 4 takıma düştük 2023-24'te! Eğer bu takımlar varsa neden bu ihaledeki rakamlar bu kadar düşük! Neden Galatasaray 15. sırada! Fenerbahçe 4 yıldır niye başarılı değil! Beşiktaş niye Avrupa'da sıfır çekti! Ortada bir yanlış var. Bir yandan "Biz birliğin ağır topuyuz" diyeceksiniz diğer yandan kulüp bazında başarılı olamayacaksınız. Ahmet Ağaoğlu sonrası Ali Koç'un başkan olmak istediği de kulislerde konuşuluyor. Yarın önemli bir maçımız var. Türkiye, Portekiz ile oynayacak.. 20 kulüp başkanı uçağa binip keşke soluğu Porto'da alsaydı. Önemli olan bu değil mi? Futbolun üzerine daha fazla kar yağdırmayın!







ÖNDER HOCAYI YAKTIN BATSHUAYİ

Sezon bitmiş, Beşiktaş 8 maçlığına teknik adam arıyor. Birkaç gündür bayağı bir isim yazılıp çiziliyor. İbrahim Üzülmez demeç veriyor, "Hazırım" diyerek. İki gündür yönetim toplantılar yapıyor.. İnce eleyip sık dokuyor. Anlaşılan Valerien İsmael enine boyuna masaya yatırılıyor. Önder Karaveli kötü adam oldu. Futbolun vefasızlığı! Eğer Batshuayi kaçırdıklarını atsaydı, Önder hoca da omuzlara alınacaktı. İsmael Beşiktaş'a hayırlı olsun.