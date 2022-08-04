Futbol camiası dün sabah bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen zirveye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve Süper Lig'de yer alan kulüplerin başkanları katıldı. Dev buluşmada iki önemli konu ön plana çıktı:

1-KULÜPLER Spor Yasası'ndaki bazı maddelere itiraz etti. Özellikle "Bir spor kulübü ve spor anonim şirketi başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri mali yükümlülüklerine aykırı hareket etmeleri halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak" maddesi itiraza uğradı. Bu konuda Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, yasayı eleştiren bir konuşma yaptı.

2-GEÇTİĞİMİZ yıllarda vergi kanunları ile bazı KHK'larda değişiklik yapılması hakkında çıkartılan kanunda, futbol kulüplerini ilgilendiren önemli bir değişiklik de yer almıştı. Buna göre sporculardan kesilen vergiler, amatör branşlara harcanması için kulüplere geri iade edilecekti. İşte kulüplere ek gelir sağlayan bu ödemeleri kulüpler daha erken zaman aralığında almayı istedi. Konuyu özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Nebati dinledi ve yetkileri çerçevesinde yardımcı olacağını ifade etti. Nebati toplantı sonu, "Futbol kulüplerimizin her birinin sağlam temeller üzerinde, sağlıklı biçimde büyümesini sağlamak için güçlü bir koordinasyon ve iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.









ÇEBİ'DEN STATTA YEMEK

TOPLANTI sonrası kulüp başkanları ve TFF heyeti Vodafone Park'a geçti. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin daveti üzerine yenen yemekte lig öncesi bir değerlendirme de yapıldı