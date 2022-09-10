Daha birkaç gün önce Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, TFF'ye geçmiş olsun ziyaretini yaptığında şöyle diyordu: "Kulüplerimizin içinde bulunduğu ekonomik ortam kulüpten kulübe değişir ama bu sezonun sonunu getirmemiz mümkün gözükmüyor. İnanın büyük küçük takım demiyorum hepimizin nefesi bir yerde kesilecek. Derdimizi her yere anlattık. Ama bir çare bulamadık. Devletimizle beraber bu sorunları çözmeliyiz." Başta 4 büyük takım 49 futbolcu almışlar. Yaklaşık 85 milyon Euro (1.5 milyar TL) harcamışlar. Ve uzun süreli çoğu kontratlar... O rakamlara girersem içinden çıkamam. Sattıkları futbolcular da var. Kimisi artıda kimisi ekside. Sonuçta aldıkça aldılar. 'Oyuncu sattık, parayı kasaya koyduk' deyip durmadılar. Taraftar mutlu. Artık tarifeli değil özel jetlerle geliyorlar. Biri iniyor biri kalkıyor uçakların. Özel bir uçağın maliyeti en az 15 bin Euro (270 bin TL). Para çok!

Rezerv Lig kaldırıldı 5 hafta bitmeden. Çünkü "Çok masraflı, paramız yok" dediler. Şimdi sosyal medyada ve bazı medya organlarında şu algı var: "Herhalde TFF yabancı sayısını serbest bırakacak." Beklenti bu yönde... 8+3 çok sıkıcı geliyor çünkü. Lig başlamış kural değişir mi? Değişmez tabii. TFF'de böyle bir adım atmayacak zaten. 8+3 aynen devam edecek. Gelelim Ali Bey'in sözlerine... Devlet kulüplere çok şey yaptı, kulüpler ülke futbolu için ne yaptı?