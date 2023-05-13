G.Saray ve Trabzon ile 9-10 kulüp, sahada ve kadroda sınırsız yabancı fikrini savundu. F.Bahçe yılbaşına kadar 8+3'ün devam etmesi isteğini yazılı bildirse de ortak görüş olması halinde sınırsız yabancıya destek verebileceğini belirtti Beşiktaş ise "Bizim isteğimizin bir önemi olduğunu düşünmüyoruz. Siz TFF olarak G.Saray ve F.Bahçe ne diyorsa onu yaparsınız" dedi. Sivas, Antalya, Alanya ve Giresunspor, sayının sınırlı olması gerektiğini savundu. Mutabakat sağlanamadı

Türk futbolunda merakla beklenen yabancı zirvesi dün Riva'da gerçekleşti. Saat 14.00'te başlayan toplantı, 20.00'ye kadar devam etti. Bu tarihi buluşmaya G.Saray, Trabzonspor ve Beşiktaş başkanları katılmazken, F.Bahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ile diğer takım temsilcileri hazır bulundu. Sarı-kırmızılıları Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur temsil etti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de masadaydı. TFF, kulüpleri dinledi ve şu soruyu sordu: "Yabancı sayısında son kararınız nedir, ne istiyorsunuz?"



5 YILLIK PLANLAMA FIKRI

Bir kere sonda yazacağımızı başta ifade edelim; bir uzlaşı çıkmadı. Zaten SABAH SPOR bunu daha önce de üç defa bu sayfalarda yazmıştı. Önce büyük kulüplerden başlayalım… Fenerbahçe, "Biz yazılı olarak 8+3 şeklinde devam etmesini istedik. Sözlü konuşmalarda 8+3'ü ifade ettik ama ortak bir karar çıkarsa ona da uyarız dedi ve şu öneriyi yaptı: "Yılbaşına kadar 8+3 devam etsin. Daha sonra 5 yıllık bir planlamayla yeni bir karar alınsın."









YENİ FORMÜL TALEBİ GELDİ

G.Saray ise daha önce de belirttiği gibi sahada ve kadroda sınırsız yabancı olmasını isteyerek geri adım atmadı. Beşiktaş da "Bizim isteğimizin bir önemi olduğunu düşünmüyoruz. Siz TFF olarak G.Saray ve F.Bahçe ne istiyorsa onu yaparsınız. Hiçbir şey beyan etmiyoruz" ifadelerini yazılı olarak verdi. Trabzonspor da sınırsız yabancı olmasını istedi. Diğer kulüplere gelirsek… Başakşehir sınırsız olmasından yana oyunu kullandı ve yazılı olarak beyan etti. Fakat Sivas, Antalya, Alanya ve Giresun kulüpleri, yabancının sınırlı olmasından yana tavır koydu. Ümraniyespor "Sınırsız olsun" dese de sahada yeni bir formül olmasını talep etti. Bu şekilde toplantı devam ederken federasyon da diğer ülkelerde uygulanan yabancı oyuncu sayısı modelleriyle ilgili yaptığı çalışmalar hakkında kulüplere bilgi verdi.



TFF 7+4'Ü VURGULADI

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu fakat toplantının sonunda Kulüpler Birliği ortak bir mutabakata varamadı, son kararı TFF'ye bıraktı. Bu arada TFF'nin ise sınırsız yabancıdan yana değil, yeni bir formül olarak 7+4'ü gündeme getirdiği öğrenildi. Bu teklif birçok kulüp tarafından kabul görmedi. Peki şimdi ne olacak? TFF, önümüzdeki hafta toplanarak yönetim kurulunda yeni sezona dair yabancı kararını alacak ve kamuoyuna açıklayacak. Kulüpler tarafındın bir mutabakat sağlanamadığı için de yeni kararın nasıl olacağı merak ediliyor. Ama şunu da bertelim; G.Saray ile birlikte 9-10 kulüp, sınırsız yabancıdan yana görüş belirtti. Hatta toplantının sonunda F.Bahçe de "Çoğunluk böyle bir görüşteyse, biz de 8+3'ü beyan etsek de sınırsız yabancıya destek verebiliriz" yorumunu yaptı. Artık top Futbol Federasyonu'nda.