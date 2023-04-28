Riva'nın ziyaretçisi maşallah hiç bitmiyor. Acaba en çok hangi başkan Riva'ya gitmiştir diye de insanın aklına bir soru geliyor. Bu sayfalarda okudunuz Ali Koç'un, Riva'ya önceki gün yaptığı ziyareti. Fenerbahçe Başkanı Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile en çok görüşen insanlardan birisi. Bazen Levent (TFF merkezi) bazen Riva'da taraflar bir araya geliyor. Büyükekşi, her kulüp başkanı ile görüşebileceğini defalarca söyledi. Bu da gayet doğal bir durum. Fakat bu buluşmanın TFF'nin resmi kaynakları tarafından kamuoyunu bilgilendirmesi gerekiyor. Mesela bu hafta Beşiktaş-Galatasaray derbisi var. Ali Koç, çarşamba günü 18.00'de Riva'ya gidiyor.







Sonra bu ortaya çıkıyor. Binlerce insan yorum yapıyor. Ortalık yanıyor! Belli ki taraflar akşam için sözleşmiş. Fenerbahçe, İstanbulspor maçının hakemine dair sert açıklamalar yapmıştı. Sayın Büyükekşi ile yapılan toplantıda da bu konu gündeme geldi. Dün de Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF yöneticisi Yusuf Günay (Eski G.Saray yöneticisi) ile birlikte Riva'nın yolunu tutuyor... Dursun Bey de özellikle Koç'un, sürekli Riva'ya gitmesinden şikâyetçi. Zaten bunu söylemiş. Bir de Beşiktaş maçına neden Ali Şansalan'ın atandığını sormuş. Bugün de belki Ahmet Nur Çebi gidecek Riva'ya. Beşiktaş taraftarı da bunu istiyor. Riva, futbol ailesinin evi herkes gelir, gider... Sorunları karşılıklı diyalog ile çözmek, dertleşmek gayet normal. Yeter ki gizli, saklı olmasın bu işler! Şeffaf olunmalı, başkanların sürpriz ve seri ziyaretleri açıklanmalıdır.









DİĞER BAŞKANLARIN FİKRİ NE?

Bayramda yazarımız Levent Tüzemen ile söyleşi yaptık. Burada sorduğum soru üzerine Tüzemen, Ali Koç'un Kulüpler Birliği'nde Erden Timur'la ilgili sözlerini anlattı. Ne demişti Sayın Koç: "Kendisinden rahatsızım. Onunla ilgili bir dosya hazırlatıyorum." Spor tarihinde görülmemiş lafların edildiği yer Kulüpler Birliği toplantısıydı. Sadece bunlar değil Koç, Erden Bey'in işi ve hayatına dair de sözler kullanmıştı. Etik olmadığı için bunları yazmadık. Bu büyük haber Galatasaray camiası dışında ilgi görmedi. Oysa toplantıda bütün kulüpleri ilgilendiren önemli bir durum yaşandı. Diğer başkanların da fikirlerini söylemesi gerekmez mi?



BEŞİKTAŞ NEDEN DERBİDE FAVORİ?

Gelelim derbiye. Beşiktaş, maçın favorisi... Neden? 1- Kaleci Mert, Muslera'ya göre daha formda. 2- G.Saray savunması bireysel olarak çok hata yapıyor. Cenk, Redmond ve Aboubakar cezayı kesebilir. 3- İcardi'yi durdurabilecek Saiss gibi tecrübeli bir oyuncusu var. 4- Şenol Güneş'in, Okan Buruk'a karşı teknik adamlık tecrübesi çok fazla ve bu maçları yüzlerce kez oynamış bir hoca. 5- Beşiktaş taraftarı fark yaratacak, Galatasaray seyircisi ise yok. 6- Beşiktaş'ın şampiyonluk stresi yok. G.Saray kırılgan ve gergin...