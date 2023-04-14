2023-24 sezonunda yabancı formülü ile ilgili yapılan toplantıda F.Bahçe 8+3’ün devam etmesini isteyip, sonraki yıl sınırsız yabancı fikrini savundu. Ankaragücü de F.Bahçe’den yana tavır aldı. G.Saray sahada 11 yabancı olmalı derken, Aslan’a 9 kulüp destek verdi. TFF kararı mayıs başında açıklayacak

Yıllardır yabancı futbolcu meselesi tartışılıyor. TFF her sezon ayrı formül devreye sokuyor ama takımlarımız hiçbir zaman beğenmiyor. Kimisi sınırsız olsun derken, kimisi formüller devam etsin diyor. Önceki gün federasyon yönetimi, 12 kulübü Beşiktaş'taki bir otelde dinledi, görüşlerini aldı. Bazı takımlar da video konferans sistemi ile bağlandı. Katılmayan kulüp ve başkanların temsilcileri vardı. Dün bu sayfalarda Süper Lig takımlarının yabancı oyuncu formülünde tam bir mutabakat sağlayamadığını okudunuz. Bugün ben size birkaç detay daha vermek istiyorum.







KULÜPLER ANLAŞMA SAĞLAYAMADI

Toplantıda G.Saray Başkanı Dursun Özbek (ki G.Saray baştan beri sınırsız olmasını isteyen görüşte) sahada 11 yabancı olmasını hatta genel olarak sınırlamaya karşı olduklarını ifade ederken, katılan kulüp temsilcilerinin dokuzu sarı-kırmızılılara kısmen destek verdi. Bunların içinde de farklı görüşler vardı. Karşı çıkan ekiplerden biri F.Bahçe'ydi. Kulüpler Birliği ve F.Bahçe Başkanı Ali Koç, "Önümüzdeki sezon 8+3'ün devam etmesini istiyoruz. Çünkü bu karar için geç kalındı. Sonraki sezon sınırsız yabancı sahada olabilir" görüşünü dile getirdi. F.Bahçe'ye yine başka bir sarı-lacivertli takım Ankaragücü destek verdi. Hatta kulis bilgilerine göre; Dursun Özbek bu söylemin üzerine, "Sayın başkan (Koç) buradaki kulüplerin yüzde 70'i sınırsız olmasını istiyor. Fikrimiz net, çoğunluğun görüşü belli. Karar bizce böyle olmalı" dediği ifade edildi.







FUTBOL FEDERASYONU ÇALIŞMASINI ANLATTI

Her kulüp temsilcisi, görüşleri açık açık söyledi. Dün SABAH Spor'un yazdığı gibi Beşiktaş'tan kimse toplantıya katılmadı. Bunun üzerine federasyon yöneticilerinin "Görüşlerinizi aldık. Fakat burada olmayan takımlar var. Onları da dinlememiz lazım. Bizim için her kulübün düşüncesi önemli" dediği vurgulandı. Beşiktaş'taki zirve somut bir gelişmeyle tamamlanmadı.

Bu arada federasyonun yabancı oyuncularla ilgili, bütün Avrupa liglerini içeren hazırlığı da kulüp temsilcilerine anlattığı öğrenildi. Kulüpler ise "Bu kararı bir an önce verin, önümüzü görelim" yanıtını verdi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin "Mayıs başında kararımızı açıklayacağız" dediği bildirildi.