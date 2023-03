Daha dün iyilikte yarışıp, omuz omuza verenlerin, deprem bölgesindeki yaralar henüz tazeyken puan kavgası yapması normal mi?

Türkiye zor günlerden geçiyor. Yüzyılın felaketinin yaralarını sarmak için devlet canla başla mücadele ediyor. Yaralar o kadar büyük ki tedavisini yapmak hiç kolay değil. Hem maddi hem manevi. Zamanla her şey düzelecek inşallah. Sonuçta bu ülke, bu vatan bu bayrak bizim. Devletimiz var olduğu sürece her şeyin üstesinden gelecek. Böyle bir ortamda mutluluk kaynaklarımız çok az. Biraz futbol, biraz başka şeyler…



KÜÇÜK OLSUN AMA BİZİM OLSUN!

Futbol birleştirici bir güç. Mutluluk hormonu veriyor insanlara. Takımların peşinden koşanlar, nerede, hangi ortamda olursa olsun 2-3 kelam illaki sohbet ediyor, sosyal medyaya bakıyor, takımlarının maçlarını izliyor. Milli takım bu sevinci bize yaşatamadı. Üzüldük, bakın unuttuk gitti. 24 saat bile geçmeden başka konuya yelken açtık. En çok Kuntz sevinmiştir gündemden düştüğü için. 'Küçük olsun bizim olsun' diye bu hafta lig maçlarına dönüyoruz. Avrupa, dünya neyimize zaten!.









HATAYSPOR'UN ÖNÜNDE TARTIŞMA!

Gelin görün ki bir tartışma var 1 aydır… Hatayspor ve Gaziantep FK ile oynanan maçların sayılmaması gündem. Kulüpler Birliği Vakfı önceki gün toplanıp bu konuyu masaya yatırdı. Kurşun kalemle yazılan bir yazıyı bile silmek kolay değil. İyilikte yarışıp, omuz omuza verenler bu sefer diyor ki 'Benim puanlarımı verin.' Karşı karşıya geldiler! İsteyen de var istemeyen de. Fikir birliği yok zaten. Yandaki grafikte bilgiler mevcut. Hatayspor da katılmış toplantıya. Onların önünde bu tartışmalar yaşanmış. Oradaki kişilere normal gelmiş olabilir ama bana gelmedi. 12 kulüp var biri Hatayspor.



TFF KARARINDA GERİ ADIM ATMAZ

11'in 7'si 'Maçları iptal edin' demişti. 4'ü demiş ki 'Olmaz.' Şimdi bugün TFF'ye görüş verecekler. Herhalde 7 kulüp verir. Diğerlerinin bir görüş vereceğini sanmıyorum. Sonuçta değişen bir şey olmayacak. Lig aynı puan tablosuyla devam edecek. Merak ettiğim nokta; diyelim ki TFF yönetimi, 'Tamam iptal ettim, o maçların işte yeni puan tablosu da bu' derse Gaziantep ve Hatay'ın, kazandığı maçlardan elde ettikleri gelirler geri alınacak mı?







PARALARA DA EL KONULACAK MI?

Bu kadar dram yaşamış yaralı ve vefatları olan iki takımın paralarına da el konacak mı? O paralar kime verilecek. Süper Ligi iyice çorbaya çevirmenin gereği hiç yok. Zaten sıkıntı büyük. Hayırlısı ile bitsin bu sezon ve kim şampiyon olursa olsun. Sosyal medyaya göre kulüp yönetmeyin.



BİR FOTOĞRAFIN VERDİĞİ MESAJLAR!

Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) önceki akşam, sarı-kırmızılı camiayı iftarda buluşturdu. Her sene Galatasaray'a gönül verenler, bu yemekte bir araya geliyor. Fatih Terim'in de geceye katılması sürpriz olarak değerlendirildi. Galatasaray'ın şampiyonluk mücadelesi verdiği şu günlerde eski başkan Burak Elmas'ın görevine son verdiği Fatih Terim'in yemeğe katılıp beraber çalıştığı Dursun Özbek, öğrencisi Okan Buruk ile aynı masaya oturup sohbet etmesi kıymetli bir adım. Verilen mesaj da şuydu: "Benim Galatasaray'a kırgınlığım yok, kişilere var." Galatasaraylıların kendilerinin dört bir yandan abluka altına aldıklarını düşündükleri şu günlerde Fatih Terim'in desteği büyük ilgi gördü.