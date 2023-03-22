Futbol bir düello sahnesi değil. Daha bir süre önce depremzedeler için kol kola gelen, omuz omuza mücadele veren büyük takımların kısa sürede geldikleri durum üzücüdür..



MHK BAŞKANI RACON KESMİŞTİR

MHK Başkanı, TV'de yaptığı açıklamalar ile adeta racon kesmiştir. "İstediğim görüntüyü alırım, istediğim görüntüyü çıkartırım" yaklaşımı şu ana kadar MHK başkanlığı yapan kimsede görülmemiş bir yaklaşımdır.. TFF üstünden açıklamalar yaparak futbolun patronu gibi konuşan Lale Orta'nın sözlerinin içindeki en temel nokta, "Ben.. ben.." dir.. Dursun Bey bu konudaki eleştirilerinde yüzde yüz haklıdır.



KULÜPLER BİRLİĞİ NE İŞ YAPIYOR?

Jorge Jesus'un ligimizle ilgili söylemleri normalde büyük bir skandaldır. Lakin Dursun Bey'in dediği gibi her kesim suskundur. Hatta medya bile bu konuyu işlememiştir.. Kulüpler Birliği sessiz, TFF'den de hiçbir yetkili çıkıp da bir kelime etmedi. O zaman ihalelerde niye rakamlar az diye kimse çıkıp demeç vermesin.. Ya da "Aynı gemideyiz" söylemlerini bir daha ifade etmeyin.



MİLLİ MAÇLAR VAR! Bİ' DURUN ARTIK...

Sahadan çıkılıp maçların sosyal medyada oynanması, taraftarları tahrik etmek hiçbir takıma bir şey kazandırmaz. Özellikle de şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe'ye.. Yaptığınız şey yangına sürekli benzin dökmektir. Bu işin nereye varacağını kestiremeden sürekli, hem birbirinizi hem taraftarı tahrik etmek, kritik milli maçlar öncesi birlik olma duygusunu yok etmektir.