Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, İstanbul'da başladı ve devam ediyor. Umarım altın madalyalarımız arka arkaya gelir. 7 ülkeden 600 sporcuyu ağırlıyoruz. Depremin 26. gününü geride bıraktık. Acılarımızı sarmak için verilen çaba sürüyor. Bir yanda iş yapanlar, bir yanda sadece eleştiri yapmak için yazıp çizenler var. Siyah ve beyaz gibi…







Coğrafyamızın çok büyük kısmında meydana gelen bu felakete rağmen ülkemizde planlanan her şeyin devam etmesi büyüklüğün bir göstergesidir. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, dünyanın salonda yapılan en eski atletizm şampiyonalarından biri ve ilk kez Türkiye'de gerçekleşiyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında düzenlediğimiz çok uluslu, büyük organizasyon özelliğine sahip. Ülkemiz 20-30 yılda ev sahipliğini yaptığı küresel, bölgesel ve kıtasal organizasyonlarıyla dünya sporunun buluşma noktası haline geldi.



SORUMLU KİM? VALERİEN Mİ GÜNEŞ Mİ?

Beşiktaş'ın ligde bulunduğu yer, siyah-beyazlı taraftarı mutlu etmiyor. Bu hafta 5 yeni isim (Colley, Onur, Aboubakar, Hadziahmetovic ve Maxim) kadroya girecek. Oyun, taktik ve sonuç Ankaragücü karşısında değişecek mi göreceğiz. Şu ana kadar transfer edilen futbolcular, Beşiktaş'ı taşıyamadı. Teknik direktör Şenol Güneş de bu konuda aynı şeyi ısrarla tekrarlıyor:







"Takımı taşımayanla yolları ayıracağız." Beşiktaş'ın bulunduğu noktanın sorumlusu Valerien İsmael mi yoksa Şenol Güneş mi? Bu soruya yanıt bulmak zor değil. İki teknik adam da Beşiktaş'ın başında bulundular. Sonuçta Beşiktaş, zirvenin 14 puan gerisindeyse ikisi de bundan sorumlu. Bu kadar çok transfer yapıp verim alınamaması asıl tuhaf olan nokta. Takımda bir uyum sorunu var, birliktelik yok. Bunu sağlayacak olan da yönetim ve teknik kadro. Beşiktaş için ligdeki tek hedef; ilk 3'te yer alıp Avrupa kupalarına katılmak. 5 yeni futbolcu bu hafta sahada olacak. Bunların yanı sıra Semih ve Ege gibi genç futbolcular var. Artık onlara da daha fazla süre vermek lazım. Beşiktaş kalan haftalarda başarısız olursa tartışmalar ve tepkiler direkt yönetime gidecek. Oysa yönetim, elinden gelen her şeyi yaptı. Ama bunu iyi satamadılar. Eksik tarafları bu!



NOT: Valerien İsmael bu sezon 11 karşılaşmada 5 galibiyet- 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle 1.72 puan ortalaması yakaladı. Şenol Güneş ise 14 mücadelede 8 galibiyet-3 beraberlik-3 mağlubiyet elde etti. 70 yaşındaki teknik direktör, 1.93 ortalama tutturdu.





JESUS, KUNTZ'UN YERİNE A MİLLİ TAKIM'A GELMELİ

Jorge Jesus için her gün Brezilya'da bir yalan haber yapılıyor, isteyen isteyene. Portekizli teknik adamın 1 yıllık sözleşmesi mayıs ayında sona erecek. Fenerbahçe şampiyon olur kalır, olamazsa da gider. Hesap bu kadar basit! Ali Koç şampiyon olamasa da kendisiyle çalışmayı yüzde 100 istemeli. Lakin Jesus, kabul eder mi?







Burası işte soru işareti. 25 Mart'ta A Milli Takım, deplasmanda Ermenistan'la, Türkiye'de ise 3 gün sonra Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Bu iki maçın sonucu, teknik direktör Stefan Kuntz'un kaderini tayin edecek. Alman teknik direktörle ilgili çok sayıda haber çıktı. Gitti gidiyor türünden… Eğer Fenerbahçe'den ayrılırsa Jesus'u, A Milli Takım'ın başına getirmek için çaba gösterilmeli. Böyle bir tecrübeye ihtiyaç var ama biraz pahalı olur!



ZANİOLO, ICARDİ'Yİ GÖLGEDE BIRAKTI!

Galatasaray'ın bomba transferi Nicolo Zaniolo, 'Mauro Icardi'yi gölgede bıraktı' desek yanlış olmaz. Her gün İtalya'da haber, Avrupa'da manşet oluyor… 23 yaşında bir genç yıldızın, bu kadar popüler olması ilginç. Galatasaray'da daha resmi bir maçta forma giymeden 35 milyon Euro'ya (serbest kalma bedeli) her gün İtalya'da bir takıma transfer oluyor. Sezon sonu ne olur bilinmez ama Icardi bile bu kadar konuşulmadı. Galatasaray'a faydalı olacak mı bunu maçlar başladığı zaman göreceğiz. Taraftarın beklentisi çok büyük. Bilinen tek gerçek bu!