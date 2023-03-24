Beşiktaş Kulübü önceki gün uzun bir açıklama yaptı. Özetle 6 başlığa değindi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin savaş baltalarını çıkardığı şu günlerde siyah-beyazlı kulüp de kendi gardını aldı. Bakıldığı zaman gayet doğal. Peki Beşiktaş ne istiyor?



1- "Kayıkçı kavgasına son verin."

Beşiktaş'a yüzde yüz katılıyorum. Hem siyah-beyazlı kulüp hem de diğerleri bu kavgayı bitirin. Sonu yok! Ülkede bu kadar büyük felaket yaşanmışken bir futbol topu için birbirinizi yemenin alemi yok. Yaşam mücadelesini veren afet bölgesindeki vatandaşlarımız içecekleri bir yudum suyun derdinde... Neyin kavgası bu! Daha dün iyilik yarışı içindeydiniz. Alkışladık... Deprem bölgesi için müthiş projelere imza attınız, kol kola girdiniz. Şimdi bu büyük fırtına niye? Bu kimin umurunda. Taraftar bunu mu istiyor, Beşiktaş da dahil bu kavgayı bitirin.



2- "Ne şiş yansın, ne kebap siyasetini terk edin."

Futbol federasyonu net tavrını ortaya koymalı. Çıkın bir açıklama yapın. Racon kesip, susun demeli. Böyle bir açıklama yapın... Ortalık toz duman, herkes niye bu havayı soluyor. TFF üzerine düşeni yerine getirip gerekirse 3 büyük takımın başkanını Riva'ya çağıracak ve gereğini yapacak.









3- "Ligden çekilen iki takımın sezon başından itibaren oynadığı tüm maçları yok hükmünde sayın."

Maçlar oynanmış, G.Saray 6, F.Bahçe 6 puan almış. Beşiktaş 5 puan kaybetmiş. Şimdi nasıl bu puanları yok sayacaksınız? F.Bahçe ve G.Saray bunu kabul eder mi? Oynanmış bir maçı iptal mi etmek gerekir. Bu isteği olumlu görmüyorum. Mantıklı değil...



4- "Geçmişte oynanan ve oynanacak tüm maçların VAR kayıtlarını açıklayın ve şeffaf olun."

Evet açıklansın. Çünkü daha önce iki maçın (Sivas-G.Saray / G.Antep-Beşiktaş) açıklandı. O zaman kamuoyunu meşgul eden, geniş bir tartışma yaratan VAR kayıtları… MHK Başkanı Lale Orta ekranlara çıkıp ayar verdi herkese; 'Ben yaparım, ben ararım, ben söylerim, ben talimat veririm' dedi. TFF devreye girip Orta'ya 'Biraz sakin ol' diyecek, sonra da şu VAR kayıtlarıyla ilgili bir rapor isteyecek. Gerekirse TFF yönetimi, istenilen VAR kayıtlarını açıklayacak.









5- "Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR kayıtlarını kamuoyu ile paylaşın."

Açıklayın... Fenerbahçe de destek vermiş. Beraber iki kulüp olarak ıslak imza ile Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurun.



6- "Hakem camiasında beyaz sayfa açın."

Beyaz sayfa nedir? Nasıl bir beyaz sayfa açılacak. Bu kadar kavga varken. Tüm hakemleri kovalım mı? Yeni hakem listesi mi yapalım. Komple yabancı hakem mi getirelim. MHK Başkanı kim olsun? Cüneyt Çakır mı gelsin mesela, ne olsun? Kimlerin ipi çekilsin? İsimleri o zaman tek tek açıklayın. Genç hakem geldiği zaman da destek verecek misiniz? Bu ucu çok açık bir durum…