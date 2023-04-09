Trabzonspor yeni teknik adamını arıyor. Bordo-mavili takım, Orhan Ak ile sezonu bitirseydi ya da başka bir isimle daha iyi olacaktı. Şimdi takımın başında İhsan Gündüz Derelioğlu var. Sonuçlar ne olursa olsun sezonu sonlandırmak ve gençleri görmek lazım. Onlara şans vermek gerekiyor. İhsan hoca bu cesareti göstermeli. Sergen Yalçın'ın istediği rakamı dün bu sayfalarda okudunuz: 50 milyon TL… Yalçın, kendi ve ekibi için talep ettiği ücret yüksek gelebilir ama 'Ben şampiyon bir hocayım' diyerek bu rakamı masaya koymuş. Rakam çok ya da az. Bu kısmıyla ilgilenmiyorum ama şunu da yazmadan edemeyeceğim. G.Saray'ın şampiyon apoletli hocası Okan Buruk'un yıllık ücreti 17 milyon TL! Konuyu iki açıdan da inceleyelim;









1- Sergen Yalçın yanlış tercih. 2- Sergen Yalçın doğru tercih.

Neden 1- 485 gündür takım çalıştırmıyor. Beşiktaş'ta son dönemi çok başarısızdı. Trabzonspor'un mevcut yönetimi uzun vadeli planlar yapıyor. Yarışmacı, genç ve takım bütçesinin daha az olduğu bir ekip istiyor. Yalçın uzun süre bir takımda kalmaz, kalmamış da zaten. Dolayısıyla bu plana uygun değil.

Neden 2- Marka isim. Ligi de biliyor dengeleri de. Beşiktaş'ı şampiyon yaparken saha içi kadar saha dışı faktörleri de çatır çatır söyledi, sessiz kalmadı. Büyük bir mücadele örneği verdi. Beşiktaş''ta Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Can Bozdoğan ve Ersin Destanoğlu gibi isimlere şans verdi. Eğer gelecekse de sezon başında sıfırdan başlamalı. Kararı başkan verecek. Hiç de kolay iş değil. Ben olsam sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Andrea Pirlo ile yola çıkardım. Ama sabırlı olmak şart. Pirlo'nun, Karagümrük'ü tercih etmesi şaşkınlıkla karşılanmıştı Avrupa'da. Mesala Borini parladı. Ricci ve Biraschi gibi İtalyanlar'ın yanında orta saha olan Levent'ten sol bek yaratmak ve G.Saray'dan kiralık gelen Batuhan'a kaleyi vermek önemliydi. Krallıkta 2 ve 3. sırasında Diagne ve Borini var.









JORGE JESUS KALMALI MI?

F.Bahçe'ye kim gelirse gelsin mevcut şartlarda başarılı olması kolay değil. Jesus seçimi herkes için bir umuttu. Gelinen noktada Portekizli hoca da yerden yere vuruluyor. Hatta 'Gitsin' diyenler oldu. Taraftar da desteğini çekti. Beşiktaş maçından sonra soyunma odasında yaşanan gerilim ve takımına sahip çıkan, oyuncularını sahada kollayan bir hoca. Bunlara kimse bakmıyor ama...







F.Bahçe derbi kazandı mı? F.Bahçe'li pazartesi günü yolda, okulda, işte mutlu mu? Başı dik mi? Genel bakılan durum bu. Son 5 yıldır hep aynı sözler var: "Ne olacak F.Bahçe'nin hali?" Bu sorunun yanıtını Başkan Ali Koç da veremez artık. Sayın başkan, Jesus'un elini tutsa da bu takım şampiyon olmadığı sürece hiçbir başarı taraftarı mutlu etmiyor. Tek gerçek bu! Arada 6 puan var. Yarın Fenerbahçe, Karagümrük'ü geçemezse fark olacak 9. Ya da Beşiktaş bugün kazanırsa 2. sıraya oturacak. Yani F.Bahçe, Karagümrük ile final gibi bir maç oynayacak. Jesus sonuna kadar da kalmalı. Koç, yeni sözleşme teklif etmiş ama geç kalmadı mı!