Hem yurt içinden hem de yurt dışından ülkemiz aleyhine bir sürü yalan haber çıkıyor. Bunlardan bir tanesi dün İngiltere'de yer aldı. Özellikle bizim muhalif basın hemen atladı habere: "Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınıyor." Bir de habere gülücük emojisi koymadıkları kaldı. İddiayı ortaya atan İngiliz gazetesi The Independent. Yazarlarından Miguel Delaney'in kaleminden satırlar... Maşallah adam seçimin sonucunu da tayin etmiş ve ülkenin kaos içine gireceğini filan yazmış keyifle. Efendim o zaman da maç oynanmazmış. Tam bir algı operasyonu. Bütün dertleri hükümetin yıkılması... Bunu da ifade ediyor zaten açık açık. Vatandaş gidip oyunu verecek. Ne isterse onu yapar ama işe spor da dahil ne varsa alet ediyorlar. Türkiye aylardır bu organizasyona hazırlanıyor.







Ülkemizde yüzlerce başarılı uluslararası organizasyon düzenlendi. Artık Türkiye'ye 'Siz yapın' diye teklifler gelirken beyefendi, UEFA'ya mesaj veriyor: 'Siz finali buradan alın' diye. Alsalar zaten içimizdeki hainler de çok mutlu olacak. Konuyla ilgili TFF yetkilileri ile konuştum. Hazırlığın tam gaz sürdüğünü; güvenlik, yeme-içme, temizlik bütün ihalelerin sonuçlandığını UEFA ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını beyan ettiler. Haberlerin, Türkiye'yi kötülemek için yapıldığını ifade ediyorlar. Türkiye'nin de devletin de düşmanı çok, içeride ve dışarıda. Sakin ve sabırlı olmak lazım. Hele de içimizde 'Alsalar ne güzel olur' diyen, 'Buradan 3-5 oy toparlarız' diyen zihniyeti yok saymalı!. Konu bayrak ve ülke olunca her şey durur. Şampiyonlar Ligi finali de milli bir davadır.



PARAYI DÖKEN SINIRSIZ YAPAR!

Yabancı sınırıyla ilgili çok spekülasyon var. Geçtiğimiz haftalarda kulüpler, hocalar ve TFF toplandı. Konuyu yazmıştım. 'Fenerbahçe 8+3 devam etsin' derken Galatasaray 'Sahada 11 yabancı olsun' görüşünü savunmuştu. Diğer kulüplerin ortaya attığı formüller ise oldukça karışık. Her kulüp bir şey istiyor. Sağlıksız bir ortam.. Genel olarak 'Sahada 11 yabancı olsun' diyen daha çok. Beşiktaş ve Adana Demir sessiz! Sürecin bundan sonraki kısmı hocalarda.







Süper Lig ekiplerinin teknik adamları önümüzdeki günlerde toplanacak ve tek tek görüşlerini ifade edecek. Asıl önemlisi de hocaların ortaya koyacağı fikir. Peki ne olacak? TFF'nin işi oldukça zor. Ne karar olursa olsun kimseyi memnun edemeyecek. Fenerbahçe'nin 8+3 devam etsin isteği karşılık bulabilir. Hatta 7+4 bile olabilir.. "Yok ben 11 yabancı oynatacağım" diyen olursa formül dışı her yabancı için parayı TFF'ye yatıracak. Rakam yüksek! Bunlar masadaki formüller!.