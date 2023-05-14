5 yıllık plan şimdi olmaz!

Yabancı futbolcu sayısı için yapılan kritik zirveyi TFF Başkanı Büyükekşi'ye sorduk. Sayın TFF Başkanı, kulüplerle verimli bir toplantı yaptıklarını ama bazı kararsızlıklar olduğunu ifade etti. Pazartesi (yarın) yapılacak yönetim kurulu toplantısı sonrası yeni sezonda uygulanacak sayıyı kamuoyuna açıklayacaklarını söyledi

Türk futbol kamuoyu yabancı sayısının önümüzdeki sezon nasıl olacağını merakla bekliyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz cuma günü Kulüpler Birliği ile TFF Yönetimi, Riva'da bir araya gelmişti. 5 saat süren toplantı sonunda ortak bir sonuca varılamamıştı. Önce kısaca yaşananları hatırlayacak olursak;

Fenerbahçe; '8+3 bir sezon daha devam etmeli. 5 yıllık sürece sonra bakarız' dedi.

Beşiktaş; 'Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe ne isterse onu yapıyor, o yüzden görüş bildirmiyoruz' diyerek protestosunu dile getirdi.

Galatasaray; sınırsız yabancı isteğini yineledi.

Trabzonspor; aynı şekilde kadroda sınırsız yabancı oyuncu olmasını istedi.

Giresun; Gaziantep, Alanya, Sivas, 8+3'ün devam etmesini talep ederek Fenerbahçe ile ortak görüş bildirdiler.

Sonuç; Kulüplerin %70'i sınırsız yabancıdan yana tavır koydu. Kararın 2023-24 sezonu için olmasını, sezon bittikten sonra 5 yıllık bir plan yapılması talebinde bulundu.







2023-2024 SEZONUNDA DA 8+3 DEVAM EDİYOR!

- Sayın Başkan toplantınız nasıl geçti?

- Oldukça verimliydi. Kulüplerimiz fikirlerini hem sözlü hem de yazılı olarak beyan ettiler.

- Peki bir karara vardınız mı?

- Hayır. Farklı düşünceler var. Bazı konularda karar veremedik. Pazartesi (yarın) kendi aramızda (TFF yönetimi olarak) bir toplantı yapacağız. Biz TFF olarak 5 yıllık bir plan çalışmıştık. Kulüplerimiz "Bu işi aceleye getirmeyelim" dediler. O yüzden yeni alacağımız karar bir sezonluk olacak.

- Yani 8+3 mü devam edecek?

- Böyle bir hava var. Evet. Bir sezon. Sonra tekrar bir değerlendirme olacak.

- Yabancının sınırsız olmasını çok isteyen varmış, 10-11 kulüp doğru mu başkanım?

- Doğru.

- Pazartesi günü kamuoyu yabancı kararını öğrenecek mi?

- Evet inşallah bir şey olmazsa açıklayacağız.