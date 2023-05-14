5 yıllık plan şimdi olmaz!

Türk futbol kamuoyu yabancı sayısının önümüzdeki sezon nasıl olacağını merakla bekliyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz cuma günü Kulüpler Birliği ile TFF Yönetimi, Riva'da bir araya gelmişti. 5 saat süren toplantı sonunda ortak bir sonuca varılamamıştı. Önce kısaca yaşananları hatırlayacak olursak;
Fenerbahçe; '8+3 bir sezon daha devam etmeli. 5 yıllık sürece sonra bakarız' dedi.
Beşiktaş; 'Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe ne isterse onu yapıyor, o yüzden görüş bildirmiyoruz' diyerek protestosunu dile getirdi.
Galatasaray; sınırsız yabancı isteğini yineledi.
Trabzonspor; aynı şekilde kadroda sınırsız yabancı oyuncu olmasını istedi.
Giresun; Gaziantep, Alanya, Sivas, 8+3'ün devam etmesini talep ederek Fenerbahçe ile ortak görüş bildirdiler.
Sonuç; Kulüplerin %70'i sınırsız yabancıdan yana tavır koydu. Kararın 2023-24 sezonu için olmasını, sezon bittikten sonra 5 yıllık bir plan yapılması talebinde bulundu.
2023-2024 SEZONUNDA DA 8+3 DEVAM EDİYOR!
- Sayın Başkan toplantınız nasıl geçti?
- Oldukça verimliydi. Kulüplerimiz fikirlerini hem sözlü hem de yazılı olarak beyan ettiler.
- Peki bir karara vardınız mı?
- Hayır. Farklı düşünceler var. Bazı konularda karar veremedik. Pazartesi (yarın) kendi aramızda (TFF yönetimi olarak) bir toplantı yapacağız. Biz TFF olarak 5 yıllık bir plan çalışmıştık. Kulüplerimiz "Bu işi aceleye getirmeyelim" dediler. O yüzden yeni alacağımız karar bir sezonluk olacak.
- Yani 8+3 mü devam edecek?
- Böyle bir hava var. Evet. Bir sezon. Sonra tekrar bir değerlendirme olacak.
- Yabancının sınırsız olmasını çok isteyen varmış, 10-11 kulüp doğru mu başkanım?
- Doğru.
- Pazartesi günü kamuoyu yabancı kararını öğrenecek mi?
- Evet inşallah bir şey olmazsa açıklayacağız.