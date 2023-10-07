Beşiktaş tarihinde daha önce görülmemiş şeyler yaşandı. Şimdi sırayla bakalım:

1- Daha sezonun başı… Takıma tam destek vermesi gerekirken Beşiktaş taraftarı haftalardır oyuncuların motivasyonunu düşürüyor. Gelinen noktada taraftarın da payı büyük...

2- TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin annesine edilen küfürler asla kabul edilemez. Zaten hiçbir anneye küfür edilemez. Analarımız kırmızı çizgidir. Cezaların daha ağır olması lazım..

3- Ahmet Nur Çebi ne yapsa tribünleri mutlu edemedi. Hatalar yaptı ama kendisine edilen küfürleri ve hakaretleri hak etmedi.

4- Şenol Güneş teknik olarak hatalar yapsa da geçen sezon ölmüş bir takımı diriltti. Beşiktaş'a heyecan getirdi, kalite getirdi. Önceki yıllarda camiaya büyük sevinçler, tarihi başarılar yaşattı. Bu vefasızlığı hiç hak etmedi. Takım da hocasına sahip çıkmadı. Yalnız bıraktı. Hoca, 2.13 puan ortalaması yakaladı. Böylesine toz duman arasında Güneş'in istifası haklıydı.

5- Beşiktaş sezona havlu attı. Bir sene çöp oldu...Yarış artık tamamen Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçer.

6- Asıl önemlisi ve tehlikeli olan da tribünlerin isteğiyle gelmek ve gitmek... Bu anlayış hiçbir kulübü ileriye taşıyamaz…

7- Daha önce yaşanan acı tecrübelerden de yola çıkarsak gerçek futbolseverler bana hak verecektir.

8- Yeni teknik direktör yüzde yüz camiadan biri olmalıdır. Yoksa onun da ömrü uzun sürmez.