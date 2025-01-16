Süper Lig'de ilk yarı kavgayla gürültüyle bitti.. Aklımızda ne kaldı: Hakemler, VAR skandalları ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin bel altı açıklamaları.. İki kulüp birbirini ahlaksızlıkla suçlar boyuta geçti.. Tarihleri boyunca bu kadar birbirlerine salladıkları bir dönem olmamıştı.. Kurumsal yapılarını bir kenara bırakıp neler söylüyorlar birbirlerine.. Asırlık çınar oysa ikisi de.. İşte bu nedenle futbol adına çok da konuşacak bir şey yok özetle… Şimdi ikinci perde başlayacak.. Anadolu takımları isyan noktasına geldi.. Teknik direktörleri bir bir çıkıp, "Ligde sadece 2 takım yok" demeye başladı. Beşiktaş ve Trabzonspor'un yarış dışı kalması da aslında bu gerilimi büyüttü.. İki takım yarışta olsa Galatasaray ile Fenerbahçe birbirlerini bu kadar yemezdi.. Samsunspor transfer yapmadan sezona başladı ve 3. sırada.. Süper Lig'e yeni çıkan Göztepe ve Eyüpspor'un neler yaptıkları ortada! Teknik direktörleri sahada satranç ustası gibi rakibi ölçüp biçiyor, hamlesini yapıyor. Ama biz her gün "O yönetici onu demiş, o kulüp bunu paylaşmış, o hoca göndermede bulunmuş" polemiklerini konuşuyoruz. Bu oyun basit.. Herkes keyif almak istiyor.. Eskiden maçlara gitmek, o gün yaşanacak en büyük mutluluktu.. Çocuklar, babaları ve maç keyfi.. Yarım ekmek köfte ve ayran.. Üstüne bir de maç heyecanı.. Şimdi ne oldu! Acaba maç nasıl geçecek? Kavga mı olacak? Hakemler hakkımızı mı yiyecek? Yöneticiler ne diyecek? Bunları düşünen futbolseverin de zihni yoruldu artık. Köfte ekmek, ayran ve maç keyfinin olacağı bir ikinci yarı yaşansın.



G.SARAY İCARDİ'DEN ARTIK UMUDU KESTİ!

Galatasaray'da İcardi yerine önemli bir golcü aranıyor.. Her gün gazetelerde bir golcü haberi çıkıyor.. Okan Buruk özellikle İcardi'nin boşluğunun doldurulmasını istedi.. Yıldız futbolcunun sosyal medya paylaşımlarına bakarsanız oldukça mutlu.. Yeni sevgilisi de var.. Bu kadar fotoğrafın içinde bir kare çalışmasına, tedavisine dair bir şey yok.. Ameliyat sonrası nasıl bir tedavi süreci geçiriyor? Galatasaray'ın yapacağı en hayırlı şey, sözleşmesini dondurmak olur.. Bu Galatasaray'a fayda sağlar.. Oyuncu martta İstanbul'a dönecek.. Daha çok uzun zaman var.. Sonrasında sahalara dönüşü en erken Ağustos.. Uzunca bir zaman.. Osimhen sezon sonu gidecek.. Batshuayi zaten güven vermiyor.. İşte G.Saray'ın devre arasında yapacağı en önemli hamle, iyi bir golcü almak olur.



ADALI, 5 MİLYON EURO DAHA VERMEK İSTEMİYOR

Beşiktaş'ta teknik adam konusu krize doğru gidiyor.. Neden hâlâ hoca yok diye.. Bu kolay iş değil.. Başkan Serdal Adalı acele etmiyor.. 6 Ekim 2023 ile 15 Ocak 2025 arasında Beşiktaş, Serdar Topraktepe hariç 5 tane hoca değiştirdi. Santos ve Van Bronckhorst'a ödenen tazminat bedeli yaklaşık 5 milyon Euro.. Ödenmiş derken daha taksitleri var.. Dolayısıyla da Beşiktaş hem iyi bir teknik adam istiyor hem de yarın bir gün tazminat vermek istemiyor.. Tabii böyle bir durum için sözleşme yaparken karşı taraf ile bunu iyi analiz etmek lazım.. Ama hiçbir yabancı teknik adam da bir kuruşunu bırakmadan gitmez.. Özetle teknik direktör meselesi hassas iş…