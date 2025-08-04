Özellikle milli futbolcuların Avrupa'da kalıp ülkemizi temsil etmesi, hem Türk futbolunun uluslararası alandaki prestiji hem de oyuncuların bireysel gelişimi için çok önemli. Avrupa liglerindeki yüksek rekabet, farklı oyun tarzları ve profesyonel ortamlar oyuncuların yeteneklerini geliştirmesine olanak tanıyor. Mesela şu an transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu; Benfica gibi bir kulüpte başarılı olursa, bu Türk futbolu için bir vitrin oluşturuyor ve genç oyunculara da ilham veriyor. Türkiye'ye dönüş maddi ya da duygusal nedenlerle bazen cazip olabiliyor; mesela Orkun Kökçü... Beşiktaş'ın muhteşem desteği karşısında Türkiye'ye dönüş yaptı. Ekonomik olarak altın değerinde bir sözleşme aldı. Kerem için de Fenerbahçe'nin sunduğu iddia edilen yüksek maaş ya da tanıdık bir lige dönme fikri çekici gelebilir. Ama Avrupa'da kalıp uzun vadeli bir kariyer inşa etmek, hem oyuncu hem de Türk futbolu için daha değerli. Kerem, Benfica'da düzenli oynuyor ve geçen sezonki istatistikleri (49 maç, 16 gol, 10 asist) sağlam. Bu performansını sürdürürse, daha büyük kulüplerin radarına girebilir. Türkiye'ye dönmesi, Fenerbahçe ya da başka bir kulüp için güç olsa da uzun vadede onun Avrupa'daki kariyer yolculuğunu sekteye uğratabilir. Bu nedenle milli futbolcumuzun Avrupa'daki kariyerine devam etmesi, Türkiye'nin sesi olması, sosyal medyasından verdiği mesajlar bence çok değerli ve önemli. Ama sarı-lacivertlilerin de ciddi teklifle gittiğini, güzel bir anlaşma önerdiğini biliyoruz. Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'de oynar mı? Galatasaray'dan isteyerek ayrıldı, mutsuzdu. Özellikle Wilfried Zaha transferi çok keyfini kaçırmıştı. Zaman zaman da taraftarın kendisine olan tepkisi nedeniyle psikolojik olarak zor günler yaşadı. Bütün bunları da düşündüğüm zaman Fenerbahçe'ye gidebilir.



NURİ ŞAHİN ŞU AŞAMADA BEŞİKTAŞ'I ÇALIŞTIRAMAZ

Nuri Şahin, iyi bir hoca olma yolunda önemli adımlar attı. Beşiktaş'ın Shakhtar maçını İstanbul'da tribünden izlemesinin ardından siyah-beyazlı takıma teknik direktör adayı olarak lanse edildi. Medyada bunu çok pompalayanlar da oldu. Beşiktaş ise günler sonra bu iddiaları dün yalanladı. Nuri Şahin henüz 37 yaşında olmasına rağmen, Antalyaspor ve Dortmund'da gösterdiği performans, onun potansiyelini ortaya koymuştu. Ancak, büyük bir kulüpte sürekli başarı için daha fazla deneyime ve birkaç büyük kupaya ihtiyacı var. Beşiktaş gibi bir kulüpte başarılı olup olamayacağı, kulübün hedeflerine, kadro yapısına ve Şahin'in taktiksel adaptasyonuna bağlı. Ve tribünlerin desteğine. Şu an için "iyi bir hoca" olarak değerlendirilebilir, ancak "çok başarılı" kategorisine ulaşması için daha fazla zaman ve büyük zaferler gerekiyor. Dolayısıyla da Nuri Şahin, Beşiktaş'ı çalıştıramaz. Yönetim, Norveçli teknik adama sahip çıktı. Bu tür şeyleri çok defa gördük ve yaşadık. Soğukkanlı olup bu aşamada hocaya destek olmak mantıklı bir strateji olabilir. Ama uzun vadede neler yaşanacak, bunu hep beraber göreceğiz. Solskjaer'in bu saatten sonra Beşiktaş'ta işi çok zor.