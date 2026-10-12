Keyifli, tempolu ve mücadele gücü yüksek bir maç izledik. Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin kazandığı bir haftada Beşiktaş'ın puan kaybına tahammülü yoktu. Siyah-beyazlılar bu bilinçle sahaya çıktı, topa sahip oldu, rakip yarı alana yerleşti ve oyunun kontrolünü eline almaya çalıştı. Beklenen gol de Orkun'dan geldi. Ancak karşılarında kolay teslim olacak bir Kocaelispor yoktu. Selçuk İnan'ın takımı, Beşiktaş'ın hücumdaki gücüne rağmen oyunun içinde kalmayı başardı. Nitekim beraberlik golünü de Nübel'in hatasını değerlendirerek buldu. Beşiktaş'ın hücum hattındaki kalitesi tartışılmaz ama savunmadaki kırılganlığı da artık görmezden gelinemez. Siyah-beyazlılar rakip kalede etkili olurken kendi kalesinde de zaman zaman ciddi boşluklar veriyor. Özellikle rakibin yerleşik hücumlarında yapılan hatalar, Beşiktaş'ın oyununu sıkıntıya sokuyor. Kocaeli deplasmanda 2-1 geriye düşmesine rağmen oyundan kopmadı, mücadeleyi bırakmadı. İkinci yarıda da beraberlik golü için baskı kurdular. Kontrataklarda ve duran toplarda tehlike yarattılar. Beşiktaş ise farkı açıp rahatlamak istedi ancak son vuruşlarda zaman zaman aceleci davrandı. Rakibin direnci arttıkça daha kontrollü oynamayı tercih etti. Aslında maçın özeti de burada yatıyor: Beşiktaş kalite üstünlüğüyle, Kocaelispor ise mücadele gücüyle ayakta kaldı. Siyah-beyazlılar oyunun genelinde daha ağır basan taraftı ancak savunmadaki sorunları nedeniyle maçı erkenden koparamadı. Kocaelispor'un ortaya koyduğu direnç de karşılaşmayı son ana kadar canlı tuttu. Beşiktaş için bu üç puan, zirve yarışında yalnızca bir galibiyetten ibaret değil. Böyle haftalarda kazanmak kadar, kazanırken oyunun kontrolünü kaybetmemek de önemli.