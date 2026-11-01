Fenerbahçe, Dirk Kuyt yönetimindeki ilk maçında Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Hem de 1-0 öndeyken, sadece iki dakika içinde iki gol yiyerek! Yeni bir başlangıç bekleyen Kadıköy, daha ilk maçta yine hayal kırıklığına uğradı. Kuyt için kötü bir başlangıç oldu ama asıl mesele teknik direktör değişikliği değil. Fenerbahçe'nin yıllardır çözemediği sorun yine sahneye çıktı: Öne geçiyor ama maçı bitiremiyor. 76 ve 78. dakikalarda gelen goller, savunma zaafından çok daha fazlasını anlatıyor. Bu takım ruhsal olarak da çökmüş. Skor avantajını koruyacak inancı, direnci ve soğukkanlılığı yok. Guendouzi golünü attı ama takımın geneli yine beklentilerin altında kaldı. Kerem Aktürkoğlu'nun ıslıklanması, tribünlerin tepkisi ve oyuncuların etkisiz görüntüsü Kadıköy'de sabrın tükendiğini gösteriyor. İşin bir de yönetim tarafı var. Günlerdir teknik direktör arayışında adeta papatya falı açan yönetimin, bu süreçte bir B planı oluşturamamış olması da ayrı bir tartışma konusu. Yeni hoca geldi, ilk maç kaybedildi. Şimdi ne olacak? Yine yeni arayışlar, yeni açıklamalar ve yeni vaatler mi? Sezonun ilk yarısı bitmek üzere. Şampiyonluk hedefi olan bir takımın hâlâ bu kadar kırılgan olması kabul edilebilir değil. Göztepe yenilgisi yalnızca üç puan kaybettirmedi; şampiyonluk umutlarına da ağır bir darbe vurdu. Sorun artık sadece kulübede değil, sahada ve yönetim anlayışında da aranmalı. Kadıköy'de taraftarın beklediği artık yeni bir isim değil, gerçekten değişen bir F.Bahçe! Daha 10. haftada 'Yönetim istifa' tezahüratları oluyorsa bu çok acı bir tablodur.