MUSTAFA ÇULCU

MÜSABAKA başlar başlamaz, mücadele gücü yüksek, sert bir oyun olacağı, yapılan faullerle hemen kendini belli etti. Hakem Alper Ulusoy'un, dün akşam verdiği ve vermediği faullere baktığımızda, futbol oyununu bilmediği çok belli oldu.

İlk yarıda çalınan 21 faulün en az 8-10 tanesi faul değildi. 45+2'de Soldado'nun, Kucher'e yaptığı hareket net sarı karttı ki hakem de sarıyı çıkartmıştı. Bu duruma tepki gösteren Soldado, bu tepkisinde sözlü olarak muhtemelen küfür ettiği için kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

59. dakikada Varela'nın toptan önce Moses'e yaptığı omuz darbesi, minimum sarı kart olmalıydı.

Çünkü hakem, 76. dakikada Frey'in daha hafif hareketine sarı kart göstererek çifte standart yaptı.

Yine maçın 51. dakikasında Kucher'e çıkan sarı kart ile 42. dakikada Mehmet Ekici-Şamil pozisyonunda Şamil'in hareketine çıkmayan sarı kart arasında hiçbir fark yoktu.

51'inci dakikada Moses'e hakemin işaretinden önce topla oynadığı için çıkan sarı kartı, hakemin bir kez daha izlemesini tavsiye ediyorum. Çünkü bu pozisyonda rakip baraj kurmuyor, oyunu geciktiren rakip oyuncu yok, bir an önce oyuna başlamak isteyen F.Bahçeli oyuncular var, burada oyunu geciktiren ve ağırlaştıran hakem oldu! Oysa hakemler, kurallara aykırı olmamak kaydıyla çabuk oynamak istenen oyuna destek vermeliler.

62'de Umut Bulut'un VAR'dan iptal edilen golü öncesinde Serdar Aziz, Kravets mücadelesine eğer faul veriyorsak, biz Avrupa ve dünya futboluna nasıl ayak uyduracağız.

Bundan sonraki müsabakalarda oyuncular arasına voleybolda olduğu gibi ağ mı çekmeliyiz, temas olmasın diye.

85'te Mensah-Dirar pozisyonunda, Dirar'a mutlaka sarı çıkmalıydı ama hakem vermedi. 86'da Kayseri golü öncesi yine Serdar Aziz-Kravets mücadelesinde Kravets kafaya Serdar Aziz'in omzuna basarak çıkıyor.

Kayseri'nin attığı bu gol, iptal edilen gole oranla daha fazla fauldü.

Peki bu golü niye incelemiyorsunuz? VAR niye devreye girmiyor? Hani sizin standardınız?

VAR sisteminin de suyunu çıkardık, rezil ettik!

Hakemin Soldado kırmızısından sonra etki altında kalıp, Kayseri'nin Umut'la bulduğu golü iptal ettiğini düşünüyorum.

Kötü bir hakem seyrettik.