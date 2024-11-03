MUSTAFA ÇULCU

Beşiktaş sağ bekte kanat forvet orijinli Onur ve savunmada Uduokhai, Emirhan ve Masuaku üçlüsü ile başladı. Sağ kanat savunmada ve ileride Onur'a kaldı. Merkezde Rafa Silva, Semih ve İmmobile hücum organizasyonlarını oluşturdular. İlerleyen dakikalarda Muçi ile Semih kanat değiştirdi. Masuaku öne çıkmaya başlayınca hücum organizasyonları daha etkili oldu ki ilk yarının son anlarında Masuaku'nun ortasında arka direkte topla buluşan Muçi ile gol geldi.

Kasımpaşa savunmadan organize çıkamadı, orta alanda etkili olamadı. Ama ikinci yarı sahada bambaşka bir Kasımpaşa vardı. Önce beraberliği yakaladılar, sonra Aytaç ile öne geçtiler. Aytaç ile değişen oyunda Fall ile üçüncü golü buldular. Kasımpaşa özellikle ikinci yarı oynadığı futbol ile galibiyeti hak etti.



RÜZGÂRA GÖRE DEĞİŞİYOR

MHK, 'Genç hakemlere şans veriyoruz' diye aklı sıra algı yaratıyor. Beşiktaş, geçen haftadan beri 'Maçlarımıza genç hakem istiyoruz' diye bas bas bağırıyor ama maça Zorbay Küçük atanıyor!

Ne bir sağlıklı projeniz var ne de kararlılığınız. Rüzgâra göre yön değiştiriyorsunuz… Maçın hemen başında topla süratle ilerleyen Rafa Silva öncelik almış. Sadık rakibini kaçırmış, yetişmesi mümkün değil, iki eliyle Rafa Silva'yı itiyor. Bu pozisyon net bariz gol şansını engellemedir ve karşılığı Sadık kırmızı kart, Beşiktaş lehine direkt serbest vuruştur. Hakem Zorbay Küçük, bir an düdüğü ağzına götürdü ama ne hikmetse vaz geçti. UEFA'da bir ifade vardır, 'push is push' (itme itmedir). Tam da bu pozisyonun tarifidir.



HANGİ KART DOĞRU?

Hakeme şunu sormak lazım, 28'de Emirhan'a gösterdiğin sarı kart mı doğru, yoksa 45+1'de Sadık'a yaptığında Rafa Silva'ya gösteremediğin sarı kart mı? Kontrolsüz hareket ayağa basmadır. 57. dakikada Uduokhai topu çok temiz aldı, hakem anlamsız faul çaldı. Kartlar oturmuyor, fauller kabul görmüyor, düdükten sonra topa vuranlara kart çıkmıyor. Sadiku'nun, Muçi'ye yaptığı kontrolsüz hareket net sarı ama FIFA kokartlı hakem vermiyor. Verdiği birkaç doğru sarı kart var tabi ki. Da Costa nın ikinci sar-ı dan kırmızısı doğruydu, eh bir zahmet onları da versin. İyi şeyler yazalım istiyoruz lakin yazdırmıyorsunuz!