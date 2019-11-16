Enerjimiz yüksek Türkiye’yi gururlandıracağız

Yazarımız Sinan Vardar ile bir araya gelen A Milli Takım’ın genç yıldızları Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü iddialı açıklamalar yaptı

Milli Takım'ın iki genç yeteneği Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü, Türkiye'den ayrılmadan önce küçük yaşlarından bu yana kendilerine büyük destek veren yazarımız Sinan Vardar'ı ziyaret etti. EURO 2020'yi garantilememizin ardından milli kadrodan çıkarılan iki yıldız, Vardar'a hedeflerini anlattılar.



CENGİZ: DESTEĞİ YÜREKTEN HİSSEDİYORUM

Roma forması giyen Cengiz, "Bu sezon bir sakatlık yaşadıktan sonra henüz tam randımanlı dönemedim. Sağ olsun hocamız bana şans verdi ve güvendi. Roma'da ülkemi temsil ederken, bana sağlanan desteği yürekten hissediyorum. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil eder ve büyük gururlar yaşatırız. Benim için ayrı bir heyecan olacak" dedi.



ÇAĞLAR: FAVORİ DEĞİLİZ AMA GÖZÜMÜZ KUPADA

Leicester City'de harikalar yaratan Çağlar Söyüncü ise, "Geçen yıl süre almakta sıkıntı çekmiştim, artık kendimi daha iyi hissediyorum. Milli Takım'a da bunu yansıtmaya çalışıyorum. Harika bir arkadaşlık ortamı var, gençlerin ağırlıklı olduğu bir grubuz. Enerjimiz ve gücümüz yüksek. Avrupa Şampiyonası'nda bizi favori göstermeyecekler ama biz kupayı ülkemize getirmek istiyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.