METİN TEKİN

Derbinin ardından Beşiktaş'tan ne bekliyordunuz, ne buldunuz?

Bu maç için iki tane senaryo vardı.

Başakşehir kendi oyun düzeninde mi oynayacak yoksa bir plan ile mi Beşiktaş karşısına çıkacaktı? Başakşehir kendi oyununu dikte etmeye karar verdi ve bunu da 60 dakika başarıyla uyguladı. Özellikle başlangıç ve 15 dakikalık bölümde oyuna başlayamayan bir Beşiktaş vardı. Başakşehir ise iki tane net pozisyon buldu ve daha sonra Elia ile oyunu 1-0'a getirdi.

Başakşehir çok doğru bir iş yapıyor ve Beşiktaş'ın stoperlerine topu aldırıp ondan sonra baskı yapıyordu. Beşiktaş ise bana göre yanlış bir taktik olan Başakşehir stoperlerine top aldırmayan bir savunma anlayışı ile sahadaydı ve bu da istediklerini sahaya yansıtmasını engelleyen bir anlayıştı.

Başakşehir'in yaptığı en önemli şey ise Tolgay ile Atiba'nın takımla olan irtibatını kesip, kazandığı toplarda etkili olmaktı ki bunu da başarıyla yaptılar. İlk 45 dakikanın hikâyesini tamamen Başakşehir yazdı.

Beşiktaş'ın dün eksiği neydi?

Eksik olarak bakmamak lazım. Dün gece sahada iki tane kendi oyununu kabul ettirmek isteyen takım vardı. Bunu da 10 kişi kalıncaya kadar yapan Başakşehir oldu. Eksikler değil de kimin kime üstünlüğünü kabul ettireceği önemliydi ve bunu Başakşehir yaptı. Çünkü daha önce Başakşehir'e zorluk çıkaran takımlar bir planla sahaya çıkıyorlardı. Beşiktaş ise dün 'Ben bu ligin kabadayısıyım' diyerek oyununu kabul ettirmeye çıktı ama yapamadı.

Beşiktaş için yenilgi ne ifade ediyor?

Eğer bu maçı Beşiktaş kazansaydı şampiyonluğun ilk adayı olacaktı. Ama şimdi buraya kadar gücüyle gelen Beşiktaş acaba bundan sonra ne yapabilir sorusunu akıllara getirdi. Bu maç kazanılsa çok farklı bir şampiyonluk hikâyesi olacaktı Beşiktaş için. Ama tam tersi olarak bakarsak da ayağa kalkan ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indiren bir Başakşehir var. Ha, Beşiktaş çok mu uzaklaştı yarıştan? Hayır ama buradaki kayıp diğer 8 haftaya nasıl yansıyacak?

Beşiktaş bunu gösterecek. Ancak en önemli kayıp, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkının 4'e yani, tek hamlelik farktan çıkması oldu.