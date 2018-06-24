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BÜLENT TİMURLENK
24 Haziran 2018, Pazar BÜLENT TİMURLENK

REALite bu...

SON şampiyon Almanya ıslıklarla Rusya'ya getirdiği Mesut ve İlkay'ın kadrosundaki en yetenekli futbolcular olduğunun farkında olamayacak kadar kibirli bir ülke. 98 şampiyonu Fransa 2002'de, 2010 şampiyonu İspanya 2014'te gruptan çıkamayıp evine dönmüştü.
Meksika'nın kazandığı maçtaki taktiğini emanet alan İsveç, daha hızlı olabilse Almanları evine gönderirdi.
İlk yarıda oyun lideri olmayan, çilingir Mesut'u kenarda olan Almanya set oyununda acı çekti ve kontratakla cezalandırıldı. İkinci yarının başında buldukları gol ve ardından oynadıkları futbol kazanmaya yetmezdi. Ama Modric'ten sonra bir başka 'li bitti derken son sözü söyledi. bu.
Almanların problemi sahada liderin kimin olduğu. Skora ve oyuna itiraz eden karizmaya sahip bir oyuncuları yok. Çok zaman mekanik futbol oynamışlardı. Dişliler yağlı olduğu sürece iş yaparlar. Ama dün gece de gördük ki Meksika mağlubiyetinin ardından son şampiyon tur şansını son maça acı çekerek taşıdı. Aklıyla futbol oynayan Mesut'un kalbini kırarsanız bir başka Real Madrid'liye ihtiyacınız olur.

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