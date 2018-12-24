Son 8 lig maçında 1 galibiyet alabilen, sahasında son 4 maçında berabere kalan Galatasaray'ın, bu karşılaşmaya çıkarken liderin 9 puan gerisinde olması emin olun Fatih Terim'in takımının lehine bir durumdu. Fark çok daha büyük olabilirdi. Başakşehir'e kaybetse çift haneli rakamlara çıkacak fark şimdi 6'ya indi...

Sivasspor'da Douglas'ın dönüşü ile birlikte hücum zekasını yükselten Hakan Keleş'in takımı, Robinho ile göbekten iki gol buldu. Burada Galatasaray'ın stoperleri kadar, pas hatası yapan Ndiaye, iki golde de rakibi kovalamayan Fernando'nun hatası vardı.

Garry Rodrigues'i kulübeye çekip Onyekuru'dan performans arayan Terim dün bu oyuncudan istediğini aldı. Ama bir gerçek var; Galatasaray'ı dikine taşıyan adam orta sahadan Belhanda... Kazandırdığı penaltının yanı sıra orta sahanın hücum yükünü de üstlendi. Feghouli'nin yükselen formu, Galatasaray'a bu kez skor katkısı da verirken, yerine 4 gözle santrfor aranan Eren'den bu psikoloji ile zaten gol beklemek biraz iyimserlik olur.

Nagatomo, Torje'yi kilitlerken, Mariano'nun geçen sezonu aratan hücum performansıyla Galatasaray, ön tarafta işi sadece Onyekuru- Belhanda-Feghouli üçlüsü ile bitirmeye mecbur kaldı.

İstanbul'da Başakşehir ve Beşiktaş'ı mağlup eden Sivas dün de karakterli bir oyun ortaya koydu ve 90 dakikası da heyecan dolu bir maç izletti Yiğidolar.

Geçen sezon olduğu gibi ligin ikinci yarısında Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor, Galatasaray deplasmanına gelecekler. Terim'in takımı devre arasında geçen sezon Gomis'in attığı 29'un yarısını atacak, olmadı 11-12 gol atacak bir santrforu bulursa Emre Akbaba'nın da dönüşü ile beraber, bu yarışta var olur.