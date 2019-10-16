Koca yürekli adam

Arnavutluk ve Fransa maçlarında goller Cenk Tosun ile Kaan Ayhan’dan geldi ama dört puanı 21 yaşındaki Merih Demiral’ın kocaman yüreği ve rakibin canını yakan gücü sayesinde aldık

Süper Lig'de geçen sezonun ilk 3 haftasında Alanya kalesinde 9 gol görüp 3 mağlubiyet aldığında yedek kulübesindeydi. Mesut Bakkal gitti Sergen Yalçın geldi ve onun kumaşına inandı. Merih Demiral'ın "Kaybettiğinde değil vazgeçtiğinizde yenilirsin" hikâyesinde Fenerbahçe'den Portekiz'e gitmek, kitabın ilk sayfasıydı. İtalyan usta onu not defterine yazmıştı. Juventus'un yetenek avcısı Fabio Paratici, Sassuolo'dan Juventus'a giden yolun taşlarını döşedi Merih için. Chiellini ve Bonucci'nin forma giydiği defans göbeğine, üstelik de 85 milyon Euro'ya tranfer edilmiş De Ligt varken aday olmak... Bonservisi artık 50 milyon Euro'nun üzerinde. Arnavutluk ve Fransa maçlarında goller Cenk ile Kaan'dan geldi ama bugünlere şahit olanlar biliyor ve unutmayacak: Biz bu iki maçta 4 puanı önce Merih Demiral ile onun kocaman yüreği ve rakibin canını yakan gücü sayesinde aldık. Terine, emeğine sağlık Merih...



1. 21 yaşındaki Merih, forması yırtılana kadar mücadelesini sürdürdü.



2. YENİ formasını giyerken ayyıldızı öpüp başına koydu.