Beşıktaş için derbideki 3 puandan fazlası, aksi bir senaryoda neredeyse Antalya'da bir sezon finali oynatabilirdi. Kartal, Antalya'ya derbinin verdiği moral ve hırsla geldi. G.Saray'ın Rizespor karşısında futbol oynamadan bulduğu 2 golü çok daha erken buldular. İlk 30 dakikada Abdullah Avcı'nın kafasındaki oyunu bu sezon belki de ilk defa oynadılar. Saha içinde pas geometrisini iyi ayarlayan futbolcular, eli belinde beklemeyenler ve takım arkadaşlarına birden fazla pas alternatifi yaratanlar… Derbiye kenarda başlayan Adem'in Vida'nın kafa golündeki asisti önemli. Lens'in karşı karşıya kaçırdığı pozisyon gol olsa Beşiktaş ilk yarıdan rakibinin fişini çekerdi. Ama Hollandalı bu takımda bulduğu her fırsatı hoyratça harcadığından dün de yüzü düşmüş vaziyette kenara gelirken yine değişiklikten memnun değildi.

2. yarının başında Antalya'nın uyanması ile birlikte Beşiktaş'ın topu kontrol edememesi dengeleri değiştirdi. Büyük baskı yediler bir de kalelerinde gol gördüler.

Oyunun genelinde Vida, Atiba, Elneny ve Gökhan'ın takımı ayakta tuttuklarını söyleyelim. Bu baskı altında Burak'ı oyuna alırken Avcı, kolay gelen rakibi önde baskılamak istemiş olabilir ama değişikliklerin Beşiktaş'a yarar getirdiğini söylemek zor. Önce Karius sonra da Gökhan Gönül iki kritik pozisyonu önleyip Avcı'yı eleştiri oklarından uzak tuttular. Lige kötü başlamış Beşiktaş'ın ihtiyacı belli. Seri galibiyetler.. Dünle beraber ikisini gerçekleştirdiler.

Avrupa'dan umudu kesmişken Kartal, ligde seriyi 5 maça çıkarırsa herkesin takıldığı zirveye pençesini atar.

Antalya'nın kötü zemininde emeği geçen herkese teşekkürler!!!