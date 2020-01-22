Önce bir soru ile başlayalım...

Hüseyin Çimşir ve ekibinin Süper Lig ve kupada rakip analiz için yabancı bir teknik adama ihtiyacı var mı?

Cevap basit; elbette ki yok... Çimşir ve ekibi yıllardır Türk futbolunun içindeler.

Peki Eddie Newton neden bordo-mavili ekibin teknik kadrosuna katılıyor? Bu sorunun cevabını bulmak için Newton'ın geçmişine bakalım?

90'larda Chelsea forması giymiş, diz sakatlığı yüzünden futbolu erken bırakmak zorunda kalmış Newton, ilk döneminde bir altyapı eğitmeni olarak dikkat çekti. Uzun yıllar Chelsea'de çalıştığından özelikle Rus patron Roman Abramovich'in gelişi sonrasında kulübün DNA'larını bilen bir profesyonel olarak birçok pozisyonda görev yaptı. Roberto Di Matteo geçici teknik adam kartvizitiyle Şampiyonlar Ligi'ni kazandığında yanında Newton vardı. Hiddink ile de çalıştı Newton. Chelsea, aynı Hüseyin Çimşir gibi teknik adamlık tecrübesi olmayan Lampard'ı göreve getirdiğinde kulübeye yine bir başka pozisyonda görev yapan Newton'ı çektiler. Chelsea'nin başka takımlarda kiralık olarak forma giyen 40'a yakın futbolcusu var. Newton, son 3 sezonda bu oyuncuların gelişimini, performansını, oynadıkları kulüplerle olan iletişimi sağlayan beyindi.

Şimdi son soru, Newton Trabzonspor'da ne iş yapacak?

Hüseyin Çimşir'in yabancı dil bilgisi kısıtlı. Obi Mikel ve Sturridge, Newton'ın Chelsea günlerinden tanıdığı isimler. Bu durumda ilk akla gelen bu iki isim başta olmak üzere yabancı oyunculardan yüksek verim alabilmek için Newton'ın teknik kadro içinde katalizatör görevi görmesi. Newton sorun çözen adam olacak. Trabzon altyapısından oyuncu fışkırırken uzun yıllar oyuncu yetiştirmiş bir futbol adamının farklı bakan gözü de Trabzon'a fayda sağlayabilir.





20 Mart 2017'de Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan 2. Futbol Zirvesi'ne katılan Newton, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 10 numaralı Chelsea formasını hediye etmişti.



TRABZON'DA İNSANI KUCAKLARLAR

Eşi Türk olan ve Müslümanlığı seçen Newton, ailesine çok düşkün birisi. Trabzon'da bir uyum problemi çekeceğini sanmıyorum. Newton'ın 'İngiltere'de siyahi teknik adamlara birinci adamlık önerilmiyor' tartışmalarının öznelerinden biri olduğunu da hatırlatmak da fayda var ki, kendisi de bir röportajında bu sıkıntıyı kariyeri boyunca çektiğini açıklamıştı. Burası Türkiye, burası Trabzon, burada insanı kucaklarlar.