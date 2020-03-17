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BÜLENT TİMURLENK
17 Mart 2020, Salı BÜLENT TİMURLENK

Dörtlü final oylanacak! FFP yumuşatılır

, bir yıl için ertelenecek! Şampiyonlar Ligi’nin tek maç üstünden olarak ’da oynanması da masada. Avrupa liglerinde maçlar Mayıs-Haziran aylarında sıkıştırılmış fikstür ile oynanacak, tüm kontrat bitişleri ‘sezon sonu’ olarak kabul edilecek. Kulüplerin yaşadığı maddi kayıplar nedeniyle , kriterlerini de gevşeterek bir sezon için kulüplere kolaylık sağlayacak.

Bugünkü toplantıda EURO 2020'nin 2021'e erteleneceği kesin. Çok ufak bir ihtimal Kasım ayında oynanması söz konusu. Bunun nedeni de 2021 Haziran ayında FIFA'nın organizasyonunun olması. Ancak FIFA ve UEFA arasında mutabakat sağlanacağına inanıyorum. Koronavirüs'ün Avrupa'daki yükselişine bakıldığında hiç kimse Mayıs ayından önce futbola dönüleceğine inanmıyor. İyi senaryo şu; 10-12 haftası kalan Avrupa liglerinde Mayıs-Haziran aylarında ara haftalarla birlikte maçlar oynanır ve ligler tamamlanır. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde ise çeyrek final ile yarı finallerin tek maç üzerinden oynanması gündemde. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finaldeki iki maçın da İstanbul'a alınıp Pazartesi/ Salı ve Cumartesi şeklinde oynanması konuşuluyor. 2 önemli mesele daha var...



TRANSFER 1 TEMMUZ'DA...
1- Birçok kulüpte 31 Mayıs'ta kontratı bitecek futbolcular, kiralık sözleşmeler var. UEFA'nın bunun için son tarihi sezon bitimi olarak değiştirmesi bekleniyor. Haziran'da başlayacak transfer mevsimi ise 1 Temmuz sonrası başlayabilecek. Bu durumda transfer mevsiminin sonu da 15 Eylül'e sarkabilir.
2- UEFA, Finansal Fair Play kriterlerini gevşetecek… Çünkü futbolda yaşanan ekonomik kayıplar tüm kulüpleri sıkıntıya soktu. Buna da bir sezonluğuna kolaylık sağlayacakları kesin.

İşte spor camiasında koronavirüse yakalanan isimler...

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