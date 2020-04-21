Transferin şifreleri

Kiralık futbolcu borsasında fiyatlar yükselecek. Sezon sonunda serbest kalanlar transferin gözdesi olacak. Bonservis rakamları düşecek, kulüplerimizin oyuncu satışından kasasına koyabileceği para da azalacak

Kulüp gelirlerinden, bonservis rakamlarına, futbolcuların yıllık ücretlerinden gişe gelirlerine kadar her şeyi vuran Koranavirüs sonrasında transfer piyasası nasıl olacak? Bonservisler ve yıllık ücretler düşerken transferde ne değişecek?

Süper Lig'in bonservis bedeli en değerli oyuncularından oluşan 11'inin değeri 97 milyon Euro. Ancak sadece 5'inin bonservisleri kulüplerimizde: Uğurcan, Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Vida ve Ljajic (Beşiktaş), Luyindama (G.Saray). Kasımpaşa'da Hadergjonaj, G.Saray'da Saracchi, Seri, Lemina, Onyekuru, Trabzon'da Sörloth takımlarında kiralık olarak forma giyiyor. Kadrosunda çok sayıda kiralık oyuncu bulunduran takımlar gelecek sezon transferinde sorun yaşayacak. Şimdi gelelim kaçınılmaz değişime...







1- Bu sezon sonunda serbest kalacak her futbolcu, transfer piyasasının gözdesi olacak. Bonservis bedeli ödemek istemeyen kulüpler sıfır maliyetli bu oyuncuların yıllık ücretleri için adeta açık arttırmaya girecekler.

2- Kadrosunda 40'a yakın futbolcu bulunduran ve birçok oyuncusunu kiralık göndermiş kulüpler, gelirlerin dibe vurduğu ortamda bu oyuncularının performansına bakıp ikinci bir şans verebilirler. Örneğin: Seri, Lemina ve Onyekuru.

3- Kiralık oyuncu borsasında fiyatlar yükselecek. Birçok kulüp bedelsiz olarak kiralık gönderdiği oyunculara gelecek fazla talep yüzünden kiralama bedeli isteyecek.

4- Salgın sonrasında yüzde 30 ile 50 arasında değer kaybetmesi beklenen bonservis rakamlarından, zordaki kulüplerimizin "kârlı alışveriş" ile çıkabilmesi zor. Düşen bonservis rakamları, kulüplerimizin oyuncu satışında da kasasına koyabileceği parayı düşürecek.

5- Yeni sezonda 25 kişilik kadrosunu yıllık ücret maliyetini düşürebilmek için 21'e indirmeyi planlayan çok kulüp var. 2. kaleciler birçok kulüpte altyapıdan gelen isim olacak, santrfor mevkiinde 3. alternatif olacak isim genç takımdan gelecek.



SIFIR BONSERVİS

Avrupa'da birçok yıldız futbolcunun kontratı bu yaz sona eriyor. Bonservisi elinde olacak bu oyuncular için menajerleri şimdiden birçok kulüple pazarlık masasına oturmaya başladı. İşte yıldızlar listesi:



