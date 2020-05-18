Dünyanın futbol özlemini Almanya Ligi bitirdi… Karşılaşmalar Avrupa'nın diğer ülkelerinde nasıl yankı buldu?

211 ülkede naklen yayınlanan Bundesliga, futbol özlemini giderdi ve Avrupa spor medyasının birinci sayfalarında doğal olarak manşetlerdeydi. Herkesin oyundan daha çok merak ettiği, Almanlar'ın stat içi ve dışında uyguladıkları protokollerdi. Gazetelerin iç sayfalarında basın tribünü, top toplayıcılar, yedekler, yasağı delen gol sevinci fotoğraflarla ve grafiklerle belgelendi. Şimdi maçların ardından çıkacak test sonuçları bir tehlikenin olmadığına işaret ederse, diğer ülkeler de devam kararları için yüreklenecekler. İspanyol AS gazetesinin manşeti güzeldi: Haaland'a karşı aşı yok… Marca, boş tribünlere dikkat çekip, "Sessizliğin kahramanı" diyerek yine Borussia Dortmund'un yıldızını öne çıkardı. İtalyan La Gazzetta dello Sport "Antivirüs Haaland" dedi. Corriere dello Sport ise Almanya'nın futbolu cesaretlendirdiğini söyledi.







Avrupa'nın diğer ligleri ile ilgili geri dönüş hazırlıkları nasıl gidiyor?

Bizim gibi İtalya, İngiltere ve İspanya da haziranın ikinci haftasında dönüşü planlıyor. Ancak her ülkede konuşulan; yeterli idman yapılamadığından dolayı bu tarihin iki hafta ötelenip temmuz başına alınacağı… UEFA'nın 27 Mayıs'taki toplantısında 4 Ağustos'ta bitirin kararının Başkan Ceferin tarafından geri çekileceğini tahmin ediyorum. UEFA ısrarla 'Ligler oynansın' diyor ve kalan haftaların temmuz ayında bitebilmesi mümkün değil. Özellikle İngiliz ve İtalyanların baskısıyla UEFA 'Ağustos ayında da lig maçları oynanabilir' kararı alırsa ligler temmuz başında başlar.