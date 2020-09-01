"Sergen’in ellerinde yükselebilir"

“Montero, Beşiktaş gibi zirveye oynayan bir kulüp için yeterlit ecrübeye sahip değil ama Simeone’nin eleğinden geçmiş solak stoper için yeni hocası Sergen Yalçın büyük şans.”

Barcelona ve Real Madrid kadar olmasa da Atletico Madrid de İspanya'da verimli çalışan altyapıya sahip bir kulüp ve geçen sezon başındaki hazırlık kampına teknik direktör Diego Simeone, Beşiktaş forması giyecek olan Francisco Montero ile birlikte Toni Moya, Sanabria, Sanchez, Isaac, Solano, Dos Santos, San Ramon, Camello ve Riquelme gibi gençleri çağırmıştı. Sevilla'da doğan ve Atletico Madrid altyapısında yetişen Montero'ya 2018-19 sezonunda şans veren Simeone, Godin'in ayrılığı sonrasında takımda tutulması beklenen genç stoperi Deportivo'ya yolladı.



2. LİG'İN EN ZAYIF TAKIMI HEDEFLERİNİ ETKİLEDİ

O sezon B.Dortmund başta olmak üzere birçok kulübün yakından takip ettiği Montero'nun kontratını 2024'e kadar uzatan ve 25 milyon Euro serbest kalma bedeli belirleyen Atletico, oyuncuyu bu kez İspanya dışına yollamayı tercih etti. Montero'nun İspanya 2. Ligi'nin en zayıf takımlarından birinde forma giymesi ve 30 kez şans bulduğu Deportivo defansının ligin en kötü savunmalarından biri olması oyuncunun da hedeflerinin önüne set çekti.



EDGAR DAVİDS'LE TEK BENZER YANI GÖZLÜKLERİ

2017'de sol gözünün retinasında hasar oluşan Montero, koruyucu gözlükle sahaya çıkıyor. Ona "Yeni Edgar Davids" (Davids glokom rahatsızlığı nedeniyle gözlük takıyordu) lakabını getiren de Hollandalı eski yıldız gibi bir orta saha oyuncusu olması değil, elbette ki gözlükleri. Montero, Beşiktaş gibi zirveye oynayan takım için elbette yeterli tecrübeye sahip değil ama Simeone'nin eleğinden geçmiş, Atletico'da A Takım'a yükselmiş solak stoper, Sergen Yalçın'ın ellerinde yükselebilir.



MONTERO İMZAYA GELDİ

Kartal'ın, Atletico Madrid'den 1 yıllığına kiraladığı Montero, dün akşam İstanbul'a geldi. Havalanında 'Bırakmam Seni' tişörtünü giyen 21 yaşındaki İspanyol oyuncu basın mensuplarına poz verdi. Genç savunmacı bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra Beşiktaş ile sözleşmeye imza atacak.