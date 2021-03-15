Ligin ilk yarısında Erzurumspor maçıyla başlamıştı Abdullah Avcı'nın Trabzonspor kariyeri. O maçı 1-0 kazanırken Trabzonspor, golsüz berabere kaldığı Denizli deplasmanı dışında ilk kez kalesinde gol görmemiş ve Avcı'nın takım defansını yeniden kurduğu günler başlamıştı. İşin hücum tarafında ise takım 10 hücum girişimi üstüne çıkmakta zorlanıyor, Rus ruletine dönen bazı maçlarda çıktığında da sahadan mağlup ayrılıyordu (Galatasaray ve Fenerbahçe). Dün ilk 70 dakikada rakip kaleye isabetli şut atamayan Trabzonspor, Flavio ile bunu denedikten sonra da çerçeveyi bulamadı ki Avcı'nın takımı adına en net pozisyon Djaniny'nin üstten auta giden topuydu...

Erzurumspor için kağıt üzerinde bir puan iyi sonuçta. Şaşırtıcı biçimde iç saha avantajını kullanamayan ve ligde evinde en az kazanan takım olan Erzurumspor'da oyunu ince oynayan ve kalitesini yükselten iki isim Novikovas ve Obertan kulübede başladı. Mücadele gücü yüksek ama yaratıcılıktan uzak kadro, rakipte Hugo ve Berat yokken özellikle göbekten yeteri kadar oyun kurgulamadığından kanatlardan hercai ortalara başvurdu ki o ortaların sayısı 31, isabetli olanı ise sadece üçtü... Fenerbahçe maçı Trabzonspor'un zirve yarışında büyük harfle konuşmasını sağlayacak 90 dakikaydı. O maçta kaybedilen 3 puanın ardından deplasmandaki Kasımpaşa galibiyetine rağmen Avcı'nın takımı, kısa cümleler kurmaya başladı. Sözünü bir kez daha kesen geçen hafta Alanyaspor'du... Dün de cümle kurmakta zorlanırken oyunun virgülü bol, noktası eksikti.. Soru işaretlerini ortadan kaldırmak elbette ki Abdullah Hoca'nın işi...