Deplasmanlarda size çok puan kazandıran ve onun olmadığı tek maçta da mağlup olmuşsanız Fenerbahçe gibi sahaya çıkarken Altay'ın yokluğunda biraz buruk ve tedirgin olursunuz. Belözoğlu'nun geçen hafta ayağa pas yapan ve topa hakim olması beklenen 11 tercihi Başakşehir maçının ilk 30 dakikasında şaşırttı. Bekleyen ve geçiş arayan taraf Fenerbahçe'ydi.

Ömer Ali'nin jeneriklik golü sonrasında Aykut Kocaman klasiği Başakşehir geri çekilince devrenin son çeyreğinde Fenerbahçe kornerden golü getirecek baskıyı buldu. Belözoğlu, Antep galibiyetinden sonra "Her maçın taktiği farklı" demişti. Dün zorunlu iki değişiklik dışında aynı 9 adam dominant futbolu ortaya koyamadılar. Gökhan Gönül geçen hafta kanadından çok fazla bindirme yapmıştı, Nazım o bölgede eksik kaldı. Mert Hakan ise ortalıkta görünmedi.

Yine Antep maçında olduğu gibi oyuna iki değişiklikle müdahale etmeye hazırlanan Belözoğlu tabelalar kalkmadan Pelkas'ın nefis plasesi ile öne geçen takımını orta sahası 1 eksilmiş Başakşehir karşısında oyuna döndürdü.

Aykut Kocaman'ın 1.5 aydır 11 oynamayan Mahmut tercihi, Ndayishimiye'yi stopere çekmesi, Demba Ba'nın kadroda olmaması son şampiyon Başakşehir'in neden küme düşme tehlikesi geçirdiğinin de göstergesi...

Ara haftayı bay geçecek F.Bahçe'de hiç kimsenin iyi futbol sorgulaması yapacak hali yok. Geriye düştükleri maçı çevirmek zorundaydılar ve bunu başardılar.

Maçın kader anında bu sezon 6 penaltıdan 1 gol bulabilen Başakşehir beraberliği kaçırırken Harun da "Fenerbahçe'de kariyer sonu mu?" derken, son düdüğü kahraman olarak bitirdi. Ancak sarı-lacivertli ekip şampiyonluk yarışında Ozan Tufan'ın Vodafone Park'ta attığı gole çok şey borçlu...