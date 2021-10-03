İlk yarı bittiğinde Trabzonspor 10, Kayseri 8 hücum girişiminde bulunmuş 3 direk arasına toplam 6 şut isabet etmişti. Konya ve Alanya maçlarından sonra Trabzonspor'un dünkü 90 dakikası da aksiyon filmi gibiydi. Kazandığınız zaman elbette güzel ama Alanya'dan evinde 19 hücum yiyen Abdullah Avcı'nın dün de kalesinde 18 hücum girişimiyle karşı karşıya kalması, teknik adamın canını sıkacak bir istatistik… Mensah'ın yokluğunda kontrataklarda kan kaybedeceği belli olan Kayseri'de Barça'ya imza atan ve pişsin diye kulübünde bırakılan 17 yaşındaki Emre Demir 87'de oyuna girerken, 35 yaşındaki Manuel Fernandes ilk 11'deydi. Hikmet Karaman'ın takımı, ilk yarıyı en az 3 farklı geride kapamadıysa bunu Cornelius'un ağırlığı ve Nwakaeme'nin uzak direk dibinden auta giden iki şutuna borçlu… Bakasetas yine kalitesini nefis füzesinde gösterdi. Hugo'nun yokluğunda genç Ahmetcan'a forma veren Avcı'nın sol bek problemi bitecek gibi değil. İkinci yarıda maçı alacak hamleler Abdullah Avcı'dan geldi. Yorgun Gervinho ile Siopis'i kenara alıp, Abdülkadir Ömür'ü forvet arkasına, Yusuf'u sağ kanada attı. Bakasetas 8 numaraya geçerken penaltıyı getiren pozisyon da Ömür'ün indirdiği kafa ile geldi. İki beraberliğin ardından dün de Gavranovic zoru başarıp topu 90+'da auta atmasa konuşulan Kayseri'nin 18 hücumu olacaktı. Kimse konuşmasa da Abdullah Avcı'nın üzerine kafa patlatacağı bir problem bu…