Teknik adamlar maç günü maçı kafalarında oynayıp gelirler stadyuma… Bazen evdeki hesap çarşıya uymaz. Dün derbide Abdullah Avcı elbette Gervinho'nun sakatlanacağını, Beşiktaş deplasmanında Edgar'ın cezalı olacağını ve son sıradaki rakibi karşısında 1-0 geriye düşeceğini hesaplamamıştı. Onun hesabı haftaya İstanbul'daki 6 puan değerindeki maça Nwakaeme ve Bakasetas'ı riske etmeden eldekilerle kazanmaktı.

Göztepe deplasmanında olduğu gibi dün de ilk 45'te liderin istatistikleri rakibin gerisindeydi. Yüzde 70 topa sahip olmuşlar, 4 hücum yapabilmişler ama Rize 7 hücum, iki isabetli şutla tehdit olmayı başarmıştı. Avcı devre biterken penaltı golüne işte bu yüzden ekstra sevindi kenarda.

İkinci yarıda iş başa düştü. Önce Nwakaeme'yi oyuna aldı ve 4-1-4-1'e döndü. Oyun o dakikaya kadar Abdülkadir'in sırtındaydı ve o yükü almalıydı Avcı… Siopis kenara Bakasetas oyuna ile bunu da çözdü. Serkan'ın sağ açık bitirdiği oyunda Rize'nin öne geçebileceği pozisyonlarda iki net kurtarış yapan Uğurcan bir kez daha maçın kader adamı olmayı başardı.

İki maçtır bıçak sırtı kazanan Trabzon, geçen sezon 8 maçta 1 kez kazanan takımdan bugün Avrupa'nın 5 namağlup takımından biri haline geldiyse elbette bunun altında Abdullah Avcı imzası var. Avcı da kendisini Avcı yapan futboldan başka bir oyunu arıyordu, buldu da… Şimdi bugüne 7 puan farkla lider uyanan takımın hocası olarak çayını demleyip ayaklarını uzatabilir, ekranında elbette Beşiktaş ve F.Bahçe'nin maçları olacak.