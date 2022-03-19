Trabzonspor'un ideal 11'inden kaleci Uğurcan ve defans dörtlüsünden üç oyuncunun farklı olduğu bir 90 dakika Rizespor'un maç günü umutlarını artırmıştı ama öğleden sonra başlayan kar yağışı, Abdullah Avcı'nın ligi domine eden forvet hattına da engel çıkardı. Taraftarların da büyük çabasıyla temizlenen zeminde yoğun kar yağışı altında, buzlanmış bir zeminde ve soğuğun ısırdığı bir 45 dakikada kimin neyi yanlış yaptığını söylemek insafsızlık olur çünkü herkes bu havada rakibin karşı takım değil, doğa şartları olduğunu bilir. Trabzonspor yüzde 65 topa sahip olduğu oyunlarda 350 pasa çıkan ve bunun yüzde 85'ini 300+ pası isabetli kullanan bir takım. Dün aynı hücum hattıyla 200'ü isabetli 252 pasta kalırken, elbette zeminin ve görüşü bozan kar yağışının esiri oldular. Böyle zeminlerde takım oyunuyla gol atmak da zordur ama Avcı'nın takımı iki golde de bunu başardı. Djaniny ile başlamak doğruydu ve onun bir golü asistiyle tabelaya tutundular. Küme düşme hattındaki Rizespor için her maç artık final… Dün ikinci yarıda canlarına dişlerine takıp oynarken ilk iki penaltıda pozisyon gereği şanslıydılar. Oyuna ikinci yarıda giren Finli Pohjanpalo net vuruşlarla bu penaltıları gole çevirirken, Avcı 70'ten sonra 4 değişiklikle takımı diri tutmaya çalıştı ama baskılı oyunun kaçağı bir kontratak 3. penaltıyı getirdi Rizespor'a… Bu galibiyet Rizespor'a milli maç arasına girerken 3 puandan fazlasını kazandırdı ki daha çok puana ihtiyaçları var. İdeal bir zeminde Trabzonspor tüm eksiklerine rağmen kalitesiyle bu derbiyi de kazanırdı ama bazen sadece rakibe değil, doğaya da yenilirsin…